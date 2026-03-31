تأسیسات هواشناسی استان بوشهر هدف دشمن قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان سه‌شنبه‌شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دشمن صهیونیستی آمریکایی امروز تاسیسات غیرنظامی و خدماتی رادار هواشناسی بوشهر را مورد حمله ددمنشانه خود قرار داد .

وی با اشاره به اینکه این رادار یکی از مناطق مهم هواشناسی در منطقه خلیج فارس بود اضافه کرد: رادار و ساختمان شماره ۲ اداره کل هواشناسی استان بوشهر آماج حملات دشمن قرار گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اضافه کرد: در این حمله تاسیسات رادار و ساختمان اداری مربوط به آن آسیب کلی دید و از چرخه خدمات خارج شد.

جهانیان در ادامه گفت: دشمن ما نشان داد که هدف او نابودی تاسیسات و زیربناهای خدماتی، فنی و علمی ایران عزیز است.

وی خاطر نشان کرد: این تاسیسات هواشناسی، جنبه غیر نظامی، خدماتی و بشردوستانه دارد و خدمات ارزشمندی به استان، کشور و منطقه خلیج فارس در راستای سلامت و رفاه مردم در حوزه های مختلف دریایی، فرودگاهی، کشاورزی و صیادی ارائه می‌داد.