  1. استانها
  2. خوزستان
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

رادار هواشناسی خوزستان مورد حمله آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت

اهواز - رادار اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان مورد هدف موشکی و پهپادی دشمن صهیونیستی - آمریکایی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل هواشناسی خوزستان امروز چهارشنبه ۱۲ فروردین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بار دیگر رژیم جنایتکار و تروریستی آمریکا و اسرائیل غاصب دست به اقدامی جنایتکارانه و ضد انسانی زده و رادار هواشناسی استان خوزستان واقع در شهرستان اهواز را مورد هدف موشکی و پهپادی خود قرار داد.

این رادار که به منظور خدمت‌رسانی به آحاد مردم استان و کشور اسلامی‌مان با صرف هزینه‌های فراوان تهیه و نصب شده بود و استفاده‌ای جز مصارف هواشناسی و رصد پدیده‌ها و مخاطرات جوی برای جلوگیری از ورود خسارت به جان و اموال مردم را نداشته، مورد هجوم دشمن قرار گرفت.

اداره‌کل هواشناسی استان ضمن محکومیت این جنایت بزرگ و اعلام انزجار از رژیم جنایت کار آمریکا و رژیم صهیونیستی، همواره خود را مقید به خدمت به مردم شریف استان و کشور دانسته و از هیچ تلاش و کوششی در راه اعتلای کشور عزیزمان دریغ نخواهد کرد.

کد مطلب 6789062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها