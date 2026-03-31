حماسه «برافراشتن پرچم» در سراسر کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ساعت ۲۱ سهشنبه شب، یازدهم فروردینماه، ویژهبرنامههای «برافراشتن پرچم» و همخوانی« سرود ملی» با حضور پرشور مردم در تمامی میادین، معابر، مساجد، حسینیهها، آستان امامزادگان و حتی بر بام منازل در سراسر کشور برگزار شد و حماسهای ماندگار و تاریخی را رقم زد.
در این آیین ملی و انقلابی، مردم مؤمن و ولایتمدار ایران اسلامی همزمان با نواختن سرود ملی، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در جایجای کشور برافراشتند. فضای خیابانها و میادین شهرها و روستاها با طنینافکنی حماسی و همخوانی سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، حال و هوایی سرشار از غیرت و ایمان یافت.
از دیگر صحنههای باشکوه این مراسم، سلام نظامیِ ملت ایران به پرچم پرافتخار این سرزمین بود که جلوهای از اتحاد و ایستادگی مردم را به نمایش گذاشت.
در اوج این گردهمایی عظیم ملی، مردم با سردادن فریاد رسای «آری» بر جمهوری اسلامی، بار دیگر با آرمانهای بلند امامین انقلاب تجدید میثاق کردند و با حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعتی مجدد برقرار نمودند.
این مراسم که همزمان در تمامی میادین و معابر کشور برگزار شد، به عنوان یکی از پرشورترین رویدادهای میهنی در سال جدید ثبت گردید.
