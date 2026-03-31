قلعه نویی: کاستاریکا اصلا حریف ضعیفی نبود/ حضور اینفانتینو مثبت بود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی پس از برتری ۵ بر صفر تیم ملی فوتبال ایران مقابل کاستاریکا، اظهار داشت: امروز بازیکنان ما کار خود را پس از یک اردوی سخت با نتیجه خیلی خوبی تمام کردند و مقابل حریفی محترم و سخت‌کوش به برتری پرگل رسیدند. البته شاید این نتیجه قاطعانه برخی را گمراه کند که کاستاریکا تیم ضعیفی بود که اصلا چنین چیزی نیست.

وی افزود: همین تیم چند روز قبل موفق شد با سرمربی جدیدش اردن را متوقف کرده و تا دقیقه ۹۰ برای بازگرداندن نتیجه تلاش کرد. به همین دلیل می‌گویم نباید برد در بازی امروز ما را فریب بدهد. کاستاریکا همواره جزو تیم‌های خوب قاره آمریکای شمالی است که حتی سابقه حضور در یک چهارم نهایی جام جهانی را دارد.

سرمربی تیم ملی اضافه کرد: هرچند امسال نتوانستند به این رقابت‌ها صعود کنند اما با اضافه کردن چندین بازیکن جوان، سعی در بازسازی تیم خود دارند و اهالی فوتبال می‌دانند تیمی که در حال بازسازی است، می‌تواند کار را برای هر حریفی سخت‌تر کند.

قلعه‌نویی ادامه داد: بازیکنان ما هم از همان ابتدا با رعایت نکاتی که به آنها گوشزد کرده بودیم به ویژه در بخش تهاجمی، نمایش خیلی خوبی ارائه کردند اما نباید در باد چنین نتایجی بخوابیم زیرا از ابتدا هم گفتیم هدف ما از بازی دوستانه با نیجریه و کاستاریکا، نتیجه نیست بلکه دنبال تقویت نقاط قوت، رفع نقاط ضعف و افزایش هماهنگی‌ تیمی بودیم.

وی اضافه کرد: هرچند می‌توانستیم گل‌های بیشتری هم در این بازی به ثمر برسانیم اما در مجموع بازی بسیار محکم، پربرخورد و خوبی بود که خیلی به ما کمک کرد. از جنبه‌های مختلف دستاورد خوبی برای ما داشت.

سرمربی تیم ملی با اشاره به حضور جیانی اینفانتینو در اردوی تیم ملی قبل از این مسابقه، توضیح داد: این موضوع هم اتفاق مثبتی بود. در واقع یکی از دست‌آوردهای اردوی آنتالیا همین بود که رئیس فیفا در اردوی ما حضور یافت و توانستیم صدای مظلومیت مردم مظلوم ایران را به گوش اینفانتینو برسانیم.

قلعه‌نویی خاطرنشان کرد: در این جنگ تحمیلی و ددمنشانه که دشمنان به ناحق علیه کشورمان راه انداختند، جدا از برخی بزرگان کشو که سال‌ها برای ایران زحمت کشیده بودند، مردم عادی مثل کودکان مظلوم میناب هم به شهادت رسیدند. این مظلومیت مردم را مستقیم به گوش او رساندیم‌. دیدید که آنها حتی در اقدامی ناجوانمردانه اماکن ورزشی و تاریخی ما را بمباران کردند. واکنش اینفانتینو هم جالب بود و با وجود برخی تهدیدهای رییس جمهور آمریکا، رییس فیفا اعلام کرد برای حضور امن و آماده‌سازی لازم در جام جهانی کاملا از ما حمایت می‌کند.