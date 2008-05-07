پرداخت کمک یا هدیه دولتی به دستگاه های اجرایی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی امروز به بررسی جزئیات طرح اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 پرداختند و آن را تصویب کردند.

بر این اساس مجلس یک ماده به ماده 71 قانون محاسبات عمومی به عنوان ماده 71 مکرر الحاق شد.

بنا براین الحاقیه پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده ( 2 ) این قانون به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز درمواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع شد.

همچنین هدایای نقدی که با رعایت ماده 4 این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهدا می شود باید تنها به حساب بانکی مجازکه توسط خزانه داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می شود، واریز گردد.

براین اساس مصرف وجوه مذکوربا رعایت هدفهای اهدا کننده برابرآیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد .

همچنین هدایایی که به طور غیر نقدی به وزارتخانه و موسسات دولتی اهدا می گردد ، مشمول مقررات اموال دولتی خواهد بود و شرکتهای دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند.

هدایای اهدا شده به سازمان بهزیستی کشور، و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می شود و چنانچه اهدا کننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهد رسید.