پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به شیخ نعیم قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد: آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای پیامی به دبیرکل حزب‌الله، شیخ نعیم قاسم ارسال کرد و در آن از تسلیت و همدردی ایشان به مناسبت شهادت رهبر بزرگ انقلاب اسلامی قدردانی نمود و به احساسات محبت‌آمیز و وفاداری که مجاهدان حزب‌الله لبنان به نمایندگی از خود ابراز کردند، اشاره کرد.

امام خامنه‌ای در پیام خود تأکید کرد که «ایستادگی و استقامت در برابر سرسخت‌ترین دشمنان امت اسلامی، یعنی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، از برجسته‌ترین ویژگی‌های امام شهید است». ایشان همچنین به ادامهٔ مسیر مقاومت در طول سال‌های رهبری این فرمانده اشاره کرد و شهدای گرانقدری مانند حاج قاسم سلیمانی و دیگر فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و ارتش را به عنوان شاهدی بر صداقت این راه معرفی نمود.

ایشان تأکید کردند که «تاریخ مقاومت اسلامی سرشار از مبارزه، شجاعت و فداکاری است؛ جایی که رهبران مقاومت جان خود را در راه دفاع از امت بدون ترس از هیچ تهدیدی فدا کردند. رهبران حزب‌الله، از شهید شیخ راغب حرب و سید عباس الموسوی گرفته تا سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، نمونه‌های واقعی این راه ثابت قدم بودند».

امام خامنه‌ای خطاب به دبیرکل حزب‌الله نوشتند که «فضیلت ایشان امروز در این لحظهٔ حساس از تاریخ مقاومت رهبری حرکت را بر عهده دارد و به هوشمندی، ذکاوت و شجاعت او برای ناکام‌گذاشتن نقشه‌های دشمن صهیونیستی و نابودی آن‌ها و بازگرداندن افتخار و سعادت به مردم لبنان اعتماد دارد».

ایشان پیام خود را با تأکید بر اینکه «سیاست جمهوری اسلامی ایران که بر مسیر امام فقید و فرمانده شهید استوار است، به حمایت از مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی ادامه می‌دهد» به پایان رساندند و برای همه برادران مجاهد آرزوی موفقیت کردند.