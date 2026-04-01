آمار حملات ایران به منافع آمریکا در منطقه/ امارات در رتبه اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آمار و داده‌های رسمی که خبرگزاری «آناتولی» ترکیه تا بامداد روز چهارشنبه گردآوری کرده، ایران طی ۳۲ روز گذشته در واکنش به جنگ منطقه‌ای ایران، دست‌کم ۵ هزار و ۶۴۴ موشک و پهپاد به سمت ۷ کشور عربی ـ عمدتاً حوزه خلیج فارس ـ شلیک کرده است. همچنین در این بازه، یک حمله با دو جنگنده نیز گزارش شده است.

این حملات که از ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده، از سوی تهران به‌عنوان پاسخی به «تجاوز مستمر آمریکا و اسرائیل» توصیف می‌شود.

مقام‌های ایرانی همواره تأکید کرده‌اند که هدف حملات، کشورها نیستند بلکه «پایگاه‌ها و منافع آمریکا» هدف قرار می‌گیرند.

بر پایه این گزارش، امارات بیشترین میزان حملات را تجربه کرده و پس از آن به‌ ترتیب کویت، بحرین، قطر، عربستان و اردن قرار دارند؛ در حالی که عمان کمترین هدف حملات بوده است.

درهمین راستا، «جاسم البدیوی» دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در ۲۶ مارس اعلام کرد که بیش از ۵ هزار موشک و پهپاد به کشورهای حوزه خلیج فارس شلیک شده که به ادعای او معادل ۸۵ درصد کل حملات ایران در این جنگ است.

جزئیات حملات در برخی کشورها به شرح ذیل است:

امارات

وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که ۴۳۳ موشک بالستیک، ۱۹ موشک کروز و هزار و ۹۷۷ پهپاد از سمت ایران شلیک شده است.

کویت

ارتش کویت از رصد ۳۱۲ موشک بالستیک، ۲ موشک کروز و ۶۳۶ پهپاد خبر داده است.

بحرین

ارتش بحرین نیز از شلیک ۱۸۲ موشک و ۴۰۰ پهپاد خبر داده است.

قطر

قطر تا بامداد روز چهارشنبه آمار به‌روزشده‌ای از حملات تهران منتشر نکرده است؛ اما بر اساس رصد خبرگزاری آناتولی از داده‌های وزارت دفاع این کشور، حملات دست‌کم ۲۰۶ موشک، ۹۶ پهپاد و همچنین دو جنگنده سوخو ۲۴ (در چهارمین روز جنگ) رصد شده است.

عربستان سعودی

عربستان سعودی تا بامداد روز چهارشنبه آمار به‌روزشده‌ای از حملات ایران منتشر نکرده است؛ اما بر اساس رصد خبرگزاری آناتولی از داده‌های وزارتخانه‌های دفاع و خارجه این کشور و همچنین آمار روزانه شبکه رسمی «الاخباریه»، دست‌کم ۶۵ موشک و ۱۰۲۵ پهپاد به سمت این کشور شلیک شده است.

نکته عجیب اینکه وزرای دفاع و منابع رسمی این کشورها تقریبا تمامی شلیک‌های ایران را ناموفق گزارش داده و مدعی ره‌گیری و انهدام تمامی پرتابه‌ها شده‌اند، ادعای عجیبی که با گزارش‌ها و اعترافات منابع غربی به شدت در تناقض است.

به طوری‌که روزنامه «نیویورک تایمز» چندی پیش در گزارشی اذعان کرد که تمامی ۱۳ پایگاه آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس دیگر قابل استفاده نیستند و حملات ایران کارایی آنها را از بین برده است.