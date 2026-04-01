شاید این تیم اصلی کاستاریکا نبود/ حریفان ضعیف سودی برای تیم ملی ندارند

همایون شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی ۵ بر صفر ایران برابر کاستاریکا در دومین دیدار تدارکاتی گفت: متاسفانه کاستاریکا حریفی نبود که بتواند کمکی به تیم ملی کند و حرفی برای گفتن نداشت. نیجریه به مراتب از لحاظ فنی بالاتر از نیجریه بود و بهتر توانست نقاط ضعف تیم ملی را مشخص کند. اگرچه در شرایط کنونی این دیدار هم داشته هایی برای کادر فنی داشت ولی باید بپذیریم بازی با چنین تیم های ضعیفی هیچ سودی برای تیم ملی نخواهد داشت .

وی در ادامه تاکید کرد : نمی‌دانم آیا این تیم ملی کاستاریکا بود که برابر ایران قرار گرفته. یک تیم ضعیف که نتوانسته از لحاظ فنی انتظارات را برآورده کند. برای موفقیت در جام جهانی باید با تیم های بزرگ بازی کرد تا ملی پوشان با بزرگان فوتبال تنه به تنه شوند نه اینکه با تیم های بازی کنیم که فوتبالیست های ما به مراتب بالاتر از آنها هستند. این بازی تمام شد ولی امیدواریم که تا شروع جام جهانی مسئولان ورزش و خصوصا فدراسیون فوتبال تلاش کنند تا چند بازی تدارکاتی را با تیم های صاحب نام برگزار کنیم تا با آمادگی کامل راهی جام جهانی شویم.

شاهرخی در خصوص اینکه گفته می‌شود قرار است لیگ بطور متمرکز برگزار خواهد شد گفت: نمی‌دانم مسولان فوتبال چطور می‌توانند در این شرایط جنگی لیگ را برگزار کنند. در حال حاضر اکثر استان‌های ایران درگیر جنگ تحمیلی هستند و چطور سازمان لیگ می‌خواهد بازی‌ها را برگزار کند و مهمتر اینکه تیم ها در شرایط جنگی کجا می‌توانند هرروز تمرین کنند. این سوال‌هایی است که باید مسئولان فوتبال به آن پاسخ دهند.امیدوارم مسولان برگزاری لیگ برتر همه ابهامات را در نظر بگیرند تا مشکلی در آینده بوجود نیاید که دلیل نتوانند دلایل منطقی در پاسخگویی داشته باشند .

کارشناس فوتبال در مورد حضور رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در اردوی تیم ملی گفت : این یک خبر خوب برای فوتبال ایران است . در این چند روز ابهامات زیادی در مورد حضور ایران در جام جهانی بود و علاقمندان به تیم ملی نگرانی شدیدی داشتند. تیم ملی نماینده مردم ایران است و همه منتظر حضور ایران دراین تورنمنت بزرگ هستیم.

وی تاکید کرد: حضور اینفانتینو در اردو همه را امیدوار کرده است تا تیم ملی بدون هیچ مشکلی در جام جهانی حضور پیدا کند. امید داریم با همه این اتفاقات تیم ملی کشورمان حضوری پرقدرت در جام جهانی داشته باشد.اگر تدارک قوی تیم ملی داشته باشد این توانایی و پتانسیل در ملی پوشان ما وجود دارد که بتوانند از مرحله مقدماتی صعود کرده و به مرحله بعد راه پیدا کنند.

---------------------

مصطفی موسوی نژاد