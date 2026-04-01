به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر خطر در تل‌آویو و شهرک‌های صهیونیست نشین کرانه باختری در پی رصد حمله موشکی از ایران خبر دادند.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین اعلام کردند که صدای انفجارهای مهیب در تل آویو پس از رهگیری حمله موشکی از ایران به گوش رسیده است.

این رسانه‌ها با اذعان به اینکه موشک شلیک شده ایران به سمت سرزمین های اشغالی کلاهک خوشه ای داشته است، از اصابت ترکش های این موشک به منطقه «گوش دان» و دست کم ۱۷ منطقه دیگر در تل آویو و اطراف آن خبر دادند.

شبکه خبری قدس اعلام کرد که خبرها از اصابت ترکش های موشک ایران به یک ساختمان در منطقه «بنی براک» تل آویو در مرکز فلسطین اشغالی و بلند شدن ستون‌های دود از این منطقه حکایت دارد.

تشکیلات موسوم به سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که در حمله موشکی ایران چند نفر در منطقه بنی براک دست کم ۲۰ نفر زخمی شده اند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی از رصد موج جدید حمله موشکی ایران به تل آویو و همچنین النقب و بحر المیت در جنوب سرزمین های اشغالی لحظاتی پس از حمله قبلی خبر داده و اعلام کردند که حملات موشکی ایران به مرکز و جنوب فلسطین اشغالی همزمان با حمله موشکی حزب الله به شمال صورت گرفته است.

این رسانه ها همچنین از آغاز سومین موج حمله موشکی ایران به سرزمین های اشغالی در کمتر از یک ساعت گذشته خبر دادند.