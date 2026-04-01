سارق مسلح در عملیات پلیس کرمان دستگیر شد؛ کشف سلاح های سرد و گرم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی گزارشهای مردمی مبنی بر وقوع چند فقره سرقت مسلحانه در شهر کرمان، دستور قضائی جهت شناسایی و دستگیری متهم یا متهمین صادر شد و مأموران پایگاه اطلاعات فراجا با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که با سلاح اقدام به سرقت میکرد.
وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه وی، تعدادی سلاح سرد و گرم کشف و ضبط شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: این فرد سابقهدار بوده و در حال حاضر با صدور قرار قانونی در بازداشت بهسر میبرد، تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر جرائم احتمالی وی ادامه دارد.
بخشی، در پایان ضمن قدردانی از همکاری و هوشیاری مردم، بر برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی با مخلان امنیت عمومی تأکید کرد.
