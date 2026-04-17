دستگیری دو سارق با ۱۴ مورد سرقت منزل در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقتهای سریالی طلاجات از منازل شهر کرمان در سال گذشته توسط سارقان فرااستانی که در انجام سرقتها از خودروهای مسروقه استفاده میکردند، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: با پایش مستمر ترددها و انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، دو نفر از سارقان در یکی از استانهای مرکزی کشور شناسایی و دستگیر شدند.
وی ادامه داد: متهمان پس از انتقال به استان کرمان و مواجهه با ادله مستند و یافتههای تحقیقاتی، به ارتکاب ۱۴ مورد سرقت منزل با ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.
رییس پلیس آگاهی استان کرمان تصریح کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده، دو دستگاه خودرو مسروقه که توسط سارقان در عملیات سرقت مورد استفاده قرار گرفته بود نیز کشف و به مالباختگان تحویل داده شد.
