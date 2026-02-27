به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اکبر نجفی، گفت: سارقی که در شهر مشهد اقدام به سرقت به شیوه «کش روزنی» از مغازه ها و نیز سرقت تلفن همراه و مدارک هویتی یک شهروند تهرانی کرده بود، در حین سرقت از مغازه ای در بازار کرمان، توسز ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی دستگیر شد.

وی با بیان اینکه این سارق غیر بومی و سابقه دار نیز می باشد، افزود: ماموران در بازرسی از مخفیگاه وی در یکی از مسافرخانه های سطح شهر، اموال سرقتی از قبیل مدارک شناسایی، وجه نقد، تعداد دو دستگاه تلفن همراه گران قیمت و تعدادی کارت بانکی و کارت سوخت که از شهروندان و مغازه ها در خراسان رضوی و کرمان سرقت شده بود، کشف کردند.