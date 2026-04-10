دستگیری‌ اعضای باند خانوادگی‌ سرقت در زرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن شیخ زاهدی، گفت: اعضای باند ۳ نفره خانوادگی، با حضور در مغازه‌ها و زیر نظر گرفتن افراد مسن، ضمن به خاطر سپردن رمز کارت بانکی آن‌ها، در فرصتی مناسب، کارت های بانکی را به سرقت برده و برای اینکه اثری از خود به جا نگذارند، در شهرهای مختلف اقدام به خرید طلا و کالاهای دیگر می‌کردند.

وی افزود: متهمان همچنین با ایجاد شلوغی در مغازه ها و پرت کردن حواس‌ مغازه داران، اقدام به سرقت کالاهای با ارزش نیز می نموند که در تحقیقات پلیس تا کنون به یک مورد سرقت مغازه و برداشت ۴ میلیارد ریال از کارت‌های بانکی مسروقه اعتراف کرده اند.