  1. استانها
  2. اصفهان
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴

متروی اصفهان ۱۲ و ۱۳ فروردین تعطیل است

اصفهان - مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان از تعطیلی خط یک متروی این شهر در روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردین به منظور انجام تعمیرات دوره‌ای خبر داد.

هادی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای انجام تعمیرات و سرویس‌های دوره‌ای و با هدف ارائه خدمات پایدار در آینده، فعالیت متروی اصفهان در روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردین ماه متوقف خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت فعالیت مترو در ایام نوروز افزود: پیش از این نیز خط یک متروی اصفهان از ابتدای فروردین تا چهارم این ماه تعطیل بود که این تصمیم با توجه به کاهش طبیعی تقاضای سفر در تعطیلات نوروز و همچنین فرصت مناسب برای انجام برخی تعمیرات و سرویس‌های فنی اتخاذ شد.

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان ادامه داد: با پایان این دو روز تعطیلی، فعالیت مترو از روز جمعه مجدداً از سر گرفته خواهد شد.

وی از شهروندان و مسافران نوروزی خواست در برنامه‌ریزی برای تردد در سطح شهر به این موضوع توجه داشته باشند و در صورت نیاز از سایر ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

کد مطلب 6788262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها