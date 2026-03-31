متروی اصفهان ۱۲ و ۱۳ فروردین تعطیل است

هادی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای انجام تعمیرات و سرویس‌های دوره‌ای و با هدف ارائه خدمات پایدار در آینده، فعالیت متروی اصفهان در روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردین ماه متوقف خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت فعالیت مترو در ایام نوروز افزود: پیش از این نیز خط یک متروی اصفهان از ابتدای فروردین تا چهارم این ماه تعطیل بود که این تصمیم با توجه به کاهش طبیعی تقاضای سفر در تعطیلات نوروز و همچنین فرصت مناسب برای انجام برخی تعمیرات و سرویس‌های فنی اتخاذ شد.

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان ادامه داد: با پایان این دو روز تعطیلی، فعالیت مترو از روز جمعه مجدداً از سر گرفته خواهد شد.

وی از شهروندان و مسافران نوروزی خواست در برنامه‌ریزی برای تردد در سطح شهر به این موضوع توجه داشته باشند و در صورت نیاز از سایر ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.