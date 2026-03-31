  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

تغییر نرخ بهای خدمات قطارشهری مشهد از ۱۵ فروردین ۱۴۰۵    

مشهد- مدیر روابط‌عمومی شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد گفت: بر اساس مصوبات ابلاغی شورای اسلامی شهر مشهد، از روز شنبه ۱۵ فروردین‌ماه نرخ بهای خدمات بر اساس تعرفه‌های جدید اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی میرنجاتی اظهار کرد: بهای استفاده از مترو مشهد با «من‌کارت» از ۲ هزار تومان به ۳ هزار تومان و نرخ «بلیت تک‌سفره» از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش می‌یابد. همچنین بهای تمام‌شده جابه‌جایی هر مسافر مترو (بدون احتساب استهلاک) در سال ۱۴۰۵ بر اساس آلبوم بودجه مصوب، ۲۰ هزار تومان تعیین شده است.

مدیر روابط‌عمومی شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد تأکید کرد: میزان یارانه پرداختی برای شهروندانی که هزینه سفر خود را با من‌کارت پرداخت می‌کنند، بیشتر از پرداخت نقدی است، به همین منظور از مسافران درخواست می‌شود با استفاده از من‌کارت، این مجموعه را در ارائه خدمات مطلوب‌تر همراهی نمایند.

کد مطلب 6788294

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها