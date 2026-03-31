تغییر نرخ بهای خدمات قطارشهری مشهد از ۱۵ فروردین ۱۴۰۵    

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی میرنجاتی اظهار کرد: بهای استفاده از مترو مشهد با «منکارت» از ۲ هزار تومان به ۳ هزار تومان و نرخ «بلیت تکسفره» از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش مییابد. همچنین بهای تمامشده جابهجایی هر مسافر مترو (بدون احتساب استهلاک) در سال ۱۴۰۵ بر اساس آلبوم بودجه مصوب، ۲۰ هزار تومان تعیین شده است.
مدیر روابطعمومی شرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد تأکید کرد: میزان یارانه پرداختی برای شهروندانی که هزینه سفر خود را با منکارت پرداخت میکنند، بیشتر از پرداخت نقدی است، به همین منظور از مسافران درخواست میشود با استفاده از منکارت، این مجموعه را در ارائه خدمات مطلوبتر همراهی نمایند.
