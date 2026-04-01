علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ترافیک در محورهای کندوان و هراز بهصورت نیمهسنگین تا سنگین در جریان است و در برخی مقاطع شاهد افزایش حجم خودروها هستیم.
وی افزود: با وجود افزایش تردد در روزهای پایانی تعطیلات، تمامی محورهای اصلی استان باز بوده و تردد در آنها برقرار است و محدودیت یکطرفه در هیچیک از مسیرها اعمال نشده است.
صادقی با اشاره به وضعیت جوی راههای استان تصریح کرد: از نظر شرایط جوی، در حال حاضر مداخله خاصی مانند بارش یا مهگرفتگی در محورهای مواصلاتی مازندران مشاهده نمیشود و رانندگان در شرایط عادی در حال تردد هستند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حفظ فاصله ایمن، سفر خود را مدیریت کرده و از عجله و شتاب پرهیز کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.
