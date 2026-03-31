۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های استان مازندران از وجود ترافیک سنگین در محورهای چالوس و هراز خبر داد.

علی صادقی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای اصلی استان را اعلام کرد و گفت: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای استان به‌صورت دوطرفه در جریان است، اما در برخی از مسیرها ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور چالوس، در مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین در محدوده میانک مشاهده می‌شود. همچنین در مسیر جنوب به شمال، از پل زنگوله تا سیاه پیشه و محدوده مکارود نیز ترافیک سنگین است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین به وضعیت محور هراز اشاره کرد و گفت: در محور هراز نیز در محدوده مشا تا پلور در مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین گزارش شده است.

صادقی ادامه داد: در محورهای فیروزکوه و کیاسر، تردد به‌صورت عادی و روان است.

وی در پایان به وضعیت جوی استان اشاره کرد و افزود: بارش برف در ارتفاعات محورهای چالوس و هراز همچنان ادامه دارد و رانندگان باید تجهیزات ایمنی مناسب به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

