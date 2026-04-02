  استانها
  2. مازندران
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۲

ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در محورهای کندوان و هراز

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در محورهای کندوان و هراز خبر داد و گفت: تردد در سایر محورهای استان از جمله سوادکوه و کیاسر عادی و روان جریان دارد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای ارتباطی استان مازندران اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محور کندوان و محور هراز در برخی محدوده‌ها به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین در جریان است.

وی افزود: با این حال، وضعیت ترافیک در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش شده و مشکلی در تردد خودروها وجود ندارد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با بیان اینکه تمامی محورهای مواصلاتی استان به صورت دوطرفه باز هستند، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه انسداد یا محدودیت ترافیکی خاصی در راه‌های استان اعمال نشده است.

صادقی همچنین درباره شرایط جوی گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، مداخله جوی خاصی در محورهای استان مشاهده نمی‌شود و رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفر ایمنی را تجربه کنند.

وی در پایان از رانندگان خواست ضمن پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، با توجه به حجم ترافیک در برخی محورها، مدیریت زمان سفر را در دستور کار قرار دهند.

کد مطلب 6789524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها