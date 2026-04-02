علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای ارتباطی استان مازندران اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محور کندوان و محور هراز در برخی محدودهها به صورت نیمهسنگین تا سنگین در جریان است.
وی افزود: با این حال، وضعیت ترافیک در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش شده و مشکلی در تردد خودروها وجود ندارد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با بیان اینکه تمامی محورهای مواصلاتی استان به صورت دوطرفه باز هستند، تصریح کرد: در حال حاضر هیچگونه انسداد یا محدودیت ترافیکی خاصی در راههای استان اعمال نشده است.
صادقی همچنین درباره شرایط جوی گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی، مداخله جوی خاصی در محورهای استان مشاهده نمیشود و رانندگان میتوانند با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفر ایمنی را تجربه کنند.
وی در پایان از رانندگان خواست ضمن پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، با توجه به حجم ترافیک در برخی محورها، مدیریت زمان سفر را در دستور کار قرار دهند.
