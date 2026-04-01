به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی فاش کردند که تلاش‌های متعدد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به درگیری با ایران با مخالفت طرف ایرانی مواجه شده است.

بر اساس گزارش این رسانه ها، ترامپ همچنان تلاش‌های مذبوحانه خود را برای خروج از درگیری با ایران با حفظ آبروی نسبی ادامه می‌دهد، اما بی‌نتیجه مانده است.

رسانه های عبری افزودند که هیچ‌گونه تسلیم شدن ایران در کار نیست و «اسرائیل» برای احتمال پایان دادن به نبرد با اعلام یک «پیروزی» ظاهری و رسانه‌ای به سبک ترامپ آماده می‌شود و این در حالی است که که اکنون مهم‌ترین مسئله برای ترامپ بیرون آمدن از باتلاقی است که نتانیاهو به دلایل شخصی او را در آن گرفتار کرده است.