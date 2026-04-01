سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش باران در اقصی نقاط استان سمنان طی ۲۴ ساعت منتهی به امروز ۱۲ فروردین ماه خبر داد و ابراز کرد: در این بازه زمانی در سمنان ۰.۳ میلیمتر، شاهرود ۰.۷ و در دامغان دو میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

وی با بیان اینکه در گرمسار ۰.۵ میلیمتر، بیارجمند ۰.۰۱ و در میامی ۵.۵ میلیمتر بارش ثبت شده است، افزود: طی ۲۴ ساعت منتهی به ۱۲ فروردین ماه همچنین در رضوان ۵.۷ میلیمتر، ایوانکی ۲.۸ میلیمتر و شهمیرزاد ۲.۴ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در ۲۴ ساعت اخیر در فولاد محله ۵.۴ میلیمتر بارش ثبت شده است، بیان کرد: در پرور ۷.۷ میلیمتر، ده صوفیان پنج میلیمتر، لرد ۱۵ میلیمتر، چاشم ۱۹ میلیمتر، روزیه ۰.۱ میلیمتر بارش ثبت شده است.

مصطفوی ادامه داد: در این بازه زمانی همچین در ملاده ۹.۷ میلیمتر، فرومد: ۰.۷ میلیمتر، کوهان: چهار میلیمتر، استربند: پنج میلیمتر، حق الخواجه ۱۰ میلیمتر، مهدی آباد: ۱.۷ میلیمتر، عباس آباد: سه میلیمتر و احمدآباد بیارجمند چهار میلیمتر بارش ثبت شده است.

وی افزود: در باغستان سه میلیمتر، نردین چهار میلیمتر، آرادان: ۰.۱ میلیمتر، زمان آباد چهار میلیمتر، رضا آباد دو میلیمتر، قلعه بالا ۱.۵ میلیمتر، حسین آباد حاج علینقی ۰.۴ میلیمتر، بسطام ۰.۱ میلیمتر، مجن ۱.۸میلیمتر، قلعه نو خرقان ۰.۷ میلیمتر، چهارطاق پرو یک میلیمتر، ابرسج شش میلیمتر، جیلان شش میلیمتر، نگارمن ۳.۵ میلیمتر، تاش دو میلیمتر، دوزهیر ۰.۷ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.