به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که از صبح امروز چهارشنبه تل آویو هدف چهار حمله موشکی ایران قرار گرفته است.

این رسانه ها با اذعان به اینکه روز سخت و پیچیده ای را آغاز کرده اند، از به صدا درآمدن آژیر خطر در تل آویو و دو پایگاه هوایی تل نوف و "بالماخیم" در جنوب تل آویو در پی حمله موشکی ایران خبر دادند.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی همچنین از به صدا درآمدن آژیر خطر در غوردگاه بن گوریون در شرق تل آویو خبر داد.

خبرهایی نیز درباره وقوع انفجارهای مهیب در قدس اشغالی منتشر شده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که از صبح امروز ۱۰ موشک بالستیک ایران به دست کم ۲۰ منطقه در فلسطین اشغالی اصابت کرده و ۲۵ صهیونیست زخمی شده اند.

برخی از این رسانه ها هم اعلام کردند که از صبح امروز سپاه پاسداران ۷۰ موشک بالستیک به سرزمین های اشغالی و منافع آمریکا در مناطق مختلف در خاورمیانه شلیک کرده است.