سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان بوشهر متلاطم است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از اواخر وقت امروز شنبه تا عصر یکشنبه با وزش باد شمال غربی سواحل و فراساحل شمالی و مرکزی استان متلاطم است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین از روز دوشنبه تا ظهر پنجشنبه با وزش باد نسبتاً شدید تا شدید شمال غربی، خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت خیزش گردوخاک محلی و احتمال نفوذ گرد و غبار فرامنطقه ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و وزش باد، در مناطق شمالی و مرکزی با احتمال گردوخاک و فردا در برخی نقاط جنوبی استان مه صبحگاهی خواهد بود.

وی تصریح کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت امروز در مناطق شمالی و مرکزی ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعات پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا در سواحل جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل شمالی و مرکزی ۶۰ تا ۱۲۰ و از امشب ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی ۲۱۰ سانتی‌متر خواهد بود.