به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، ابعاد و زوایای مختلف «جنگ رمضان» را تشریح کرد و به پرسشها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سوال: میخواهیم راجع به ابعاد مختلف جنگ رمضان و این که در تقریبا سی و دومین روز از جنگ در کجای میدان هستیم در چه مرحلهای هستیم، وضعیتمان به لحاظ توانمندیهای نظامی، قدرت مردمی در چه حال و اوضاعی است با حضرتعالی صحبت کنم، اما قبل از آن جمهوری اسلامی ایران از نخستین ساعات جنگ برنامه ریزیها و برنامههای عملیاتی خودش را در قالب امورات مختلف و مرتبط با مردم با قوت انجام میدهد و یکی از این موضوعات، موضوع جلسات مجلس شورای اسلامی با وزرا، تصمیم گیریهای مرتبط با معیشت و روزمرگی مردم است. از این جلسات چه خبر؟
حاجی بابایی: از آنجایی که محور اساسی برای ما مردم هستند، یعنی جنگ است، مردم جنگ را اداره میکنند، همه وظیفه ما یک جا برای این است که مردم را در این اقدام ملی بزرگ کمک بکند. دولت، مجلس، قوه قضائیه و همه ارکان نظام در میدان هستند. مجلس شورای اسلامی بعنوان یک نهاد مردمی از کف خیابانها تا راس حکومت زیر نظر ولی امر مسلمین به دنبال خدمت رسانی است. ما به دنبال همین جنگ جلسات گوناگون داریم، ارتباطات گوناگون داریم و به صورت یک شبکه امنیتی کاملا دقیق، اما فعال همه امور را رصد میکنیم از این که با وزرا جلسه داشته باشیم که داریم و دیروز ما سه جلسه مهم را اداره کردیم در رابطه با وزیر جهاد، وزیر صمت، وزیر نفت، وضعیت صادرات نفت مان، کمکهایی که باید انجام بدهیم، آخرین وضعیتها در رابطه با کارهای اساسی آخرین وضعیتها، قیمتها، همه را بررسی کردیم و آخرین حرفها ما دیگر جلسات مان با وزرا این نیست که ما مجلسیم شما دولت هستید الان میخواهیم ببینیم چه کار میکنید سوال بپرسیم، همه اینها هست، اما همه ما یکپارچه نظام هستیم.
یعنی یک حرف ما فقط داریم نظام، نظام جمهوری اسلامی ایران و ملت شرافتمند ایران بزرگ و پرافتخار، چیز دیگری ما فکر نمیکنیم جلسات بسیار خوب، هیات رئیسه مجلس، جلسات خوبی دارد روسای کمیسیونها، هیئت رئیسه با کمیسیونها و شبکههای گوناگون که کار میکنیم و بعضی از امور و طرحها و قانونگذاری که خبری که اخیرا من دادم شاید اطلاع کرده بودید بیش از ۲۵۰ نماینده مجلس یعنی همه نمایندگان بدون استثنا دنبال این هستیم که طرحی را مصوب کنیم با عنوان قانون که تنگه هرمز را برای همیشه قانونمند کنیم این طرح آماده شده، چند تا طرح آماده شده، از مرکز پژوهشها تا نمایندگان همه طرحهای گوناگون دادند داریم اینها را جمع بندی میکنیم کنار هم قرار میدهیم تا یک طرح قدرتمندی را انشاالله مصوب کنیم و با همین شبکهای که در کشور داریم و مردم بدانند نماینده آنها در شهرستان هم که حضور دارد در رای گیری حضور دارد، به شکلهای گوناگون در صحن مجلس حضور دارد قانونگذاری، نظارت، کنترل میکنیم، کنار دولت هستیم تشویق و ترغیب میکنیم، گزارش آماده میکنیم همه همراهیهای لازم را برای این که کوچکترین سستی در خدمت مردم بوجود نیاید انجام میدهیم مردم بدانند کسی الان در کشور نه دنبال این است و نه میخواهد و نه ما اجازه میدهیم که کم کاری کند، هر آنچه که در توان است همه به میدان آوردیم مثل خود اینها در کف خیابانها در خدمت شان هستیم دست شان را هم میبوسیم و واقعا به آنها افتخار میکنیم.
سوال: مردم هم همین را میخواهند اگر آنها در میدان هستند نمایندگان آنها به فکر معیشت، به فکر روزمرگیها، به فکر پیشبرد امور مرتبط با زندگی آنها باشند، برویم سراغ جنگ رمضان، نخستین روز جنگ اهدافی که دشمن صهیونیستی آمریکایی برای خودش متصور بود برای شروع این جنگ و گمان میکرد که سه چهار روزه بتواند پرونده این جنگ را به اتمام برساند و الان در سی و دومین روز جنگ بپرسم از محضر شما که آمریکا و رژیم صهیونیستی چقدر به آن اهداف رسیده و در کجای این ماجرا و این پرونده دچار خطای محاسباتی شده؟
حاجی بابایی: حضرتعالی، چون نماد جنگ هستید در این شبکه معمولا هر وقت که شما به تلویزیون میآیید ما همه آن برنامهها را یکباره میبینیم. یک بار هست ما باید زحمت بکشیم تا توضیح بدهیم برای مردم که آمریکا چه کار کرده، ما چه کار کردیم؟ یک بار آنقدر مبرهن و روشن میشود که ما به سادگی تعریف میکنیم دیگر استدلال نمیکنیم برای قضایا، یک ماه تقریبا از جنگ گذشت، آنها آمده بودند که نظام جمهوری اسلامی را نه تغییر بدهند یکی از برنامههای دوم شان بود، آمده بودند ایران را تقسیم کنند. جان کلام، حرف اول و آخر دیگر آن وقت ما آن روزهای اول که خدمت شما میرسیدیم استدلال میکردیم اینها را کاملا به این دلیل و به آن دلیل پژوهشگران شان و خودشان این را گفتند و امروز خیلی روشن است برای ما که اینها آمدند که ایران را تقسیم کنند، چرا؟ برای این که میخواهند اسرائیل بزرگ درست کنند، اسرائیل بزرگ که منطقه را او به نیابت از آمریکا اداره کند نفت در اختیار او باشد، آب در اختیار او باشد، شاهرگهای اقتصادی در اختیار او باشد، امنیت در اختیار آنها باشند و از همه مهمتر عرض و ناموس و حیثیت مسلمانان یکپارچه با مدیریت رژیم صهیونیستی و آمریکا اداره شود این تعریفی که دیگر کسی امروز روی آن شک نمیکند و چهار روزه هم قرار بود کار را تمام کنند گفتند ۴ روز طول میکشد رهبری را شهید میکنیم و دیگران را و تمام میشود. امروز که ما حدود یک ماه از این قضیه گذشته است، یک بررسی که میکنیم میدان را به چند آیتم و چند مولفه برخورد میکنیم که مولفههای مهمی است، یک: از زبان ما نه، از زبان مردم ایران هم نه، از زبان سیاستمداران دنیا، ایران امروز قدرتمندتر از یک ماه قبل است. ایران امروز در دنیا پرآوازهتر از یک ماه قبل است.
سوال: حتی این اعترافی که شما به آن اشاره میکنید رسانههای غربی مقامات آمریکایی را به شدت عصبانی میکند.
حاجی بابایی: بله، اصلا خود پسر برادر ترامپ گفت، گفت که آقای ترامپ موفق خواهد شد جز یک گروه خاصی که ویژه اصلا مردم خود ما هستیم میایند در میدان، در تنگه هرمز کسی نمیتواند شک کند پس این میدان، این خیابان؛ این تنگه هرمز چه کسی شک دارد، ما از روز اول اصلا این جا نبودیم اصلا با تنگه هرمز کاری نداشتیم خود آمریکا باعث شد که ما تنگه هرمز را بگیریم، امروز تنگه هرمز محکمتر از روز قبل در اختیار ما است، یعنی تنگه هرمز ما الان همین دو فوریتی که داریم مینویسیم برای این مینویسیم که باید اینجا ملی اعلام شود قانون بشود در اختیار ما باشد با رعایت همه آن قوانین بین المللی که وجود دارد ما میخواهیم بیمه را رعایت کنیم میخواهیم زیست محیط را رعایت کنیم میخواهیم راهنمایی کشتیها بکنیم بر اساس همه اینها تعریف میکنیم ماموریت آن با ما است، باید عوارض آن را هم بپردازند به ریال هم باید بپردازند ما هم باید از منطقه نگهداری کنیم چرا؟ برای این که هر کشتی که بتواند از این جا حرکت کند باید از حیاط خانه ما عبور کند.
سوال: این هم میشود قدرت میدان.
حاجی بابایی: اصلا بالاترین قدرت، این یک قدرت نیست فقط، این فقط بستن تنگه هرمز ترامپ میداند چه میگوید ما هم میدانیم چه میگوییم، این فقط نیست که امروز فقط چند تا کشتی از این عبور کنند ما پول چند ریال از اینها بگیریم یا نگیریم این بحث دوم ما است بحث اول ما این است ما اگر گردن تنگه هرمز را داشته باشیم چه کسی قدرت دارد از این به بعد ما را تحریم کند؟ چه کسی جرات دارد به تحریمها بپیوندد؟ هر کسی که ما را تحریم کرد به تبعیت از آمریکا، کشتی اش نمیتواند از این منطقه عبور کند. ما مدیریت میکنیم، حاکمیت ما بر منطقه و حاکمیت ما بر بیش از ۲۰ درصد اقتصاد نفتی دنیا است که میتواند بر روی صد در صد اثرگذاری بکند این برای ما مهم است الان، اصلا این هم باز میشود پله دوم، پله آخر، ما اقتداری در صحنه بین المللی پیدا میکنیم، چون ما چه بخواهیم، چه نخواهیم بعد از این جنگ ما یکی از قدرتهای بزرگ بین المللی هستیم و آمریکا قطعا دیگر یک ابرقدرت منحصربهفرد در دنیا نیست، ما کشوری خواهیم بود که هیچ کشور دیگری جرات نخواهد کرد به ما حمله نظامی کند این دیگر آخرینش بود آمریکا دیگر از آن آمریکا و رژیم صهیونیستی دیگر نمیتواند پس ما در این دو قسمت الان جلو هستیم میآییم قسمت سوم، قسمت سوم ببینید ما در منطقه یک وضعیتی داشتیم یعنی آمریکا سه محور داشت کار میکرد یکی داخل کشور خودش کار میکرد که انتخابات را ببرد و مردم خودش را یکپارچه کند بگوید من قهرمان ملی هستم قهرمان بین المللی هستم یکی هم میخواست مردم ما را مرعوب کند مردم با ما درگیر شوند ما کشتار خیابانی داشته باشیم او لذتش را ببرد.
سوال: در مرحله اول که ما میبینیم که کاهش محبوبیت دارد و حتی تظاهراتهای خیابانهای شهرهای مختلف گواه این عدم دسترسی، عدم تحقق مورد اول است.
حاجی بابایی: یعنی درست برعکس است، در داخل ما هر روز ما منسجمتر، مردم بیشتر خیابان میآیند در آمریکا هم هر روز بر عکس یعنی هم میآیند در خیابان و هم علیه ترامپ دارند ... الان بحث بحث محاکمه اش است، الان بحث این است که تو خیانت کردی به آمریکا، تو آبروی آمریکا را بردی برای همیشه ابرقدرتی آمریکا را داری نابود میکنی، حالا کلمات احمق و مسائل گوناگونی که من نمیخواهم به آنها بپردازم خودشان دارند به کار میگیرند که این چگونه به پرتگاه برده آمریکا را، شما باورتان میشود این اروپایی که گرینلند را جرات نمیکرد از آن دفاع کند جرات نمیکرد.
سوال: الان در مقابل آمریکاییها ایستاده و میگوید اجازه استفاده ندارید.
حاجی بابایی: ایشان چه میگوید؟ به حافظهام میسپارم، اسپانیا میگوید نمیآیم، آلمان میگوید نمیآیم، آن یکی میگوید نمیآیم، پس میخواهی چه کار کنی؟ آنها نیستند، در منطقه چه؟ در منطقه شما کشورهای حاشیه دریای خلیج فارس ما که من از آنها به برادران یوسف تعبیر میکنم، این برادران یوسف یک بار به ما کمک نکردند به اسلام کمک نکردند یک بار، هر چه کمک کردند به رژیم صهیونیستی کمک کردند به آمریکا کمک کردند حالا من دارم میگویم آنها چه وضعیتی دارند؟ آنها مردم شان در حال حرکت هستند مردم آنها در حال حرکتی هستند که ممکن است دیگر فردا دیر باشد برای آنها.
سوال: دو تا مطلب مهم را اشاره کردید کشورهایی مثل اسپانیا را نام بردید که موضعش را کاملا مشخص میکند در مقابل آمریکاییها و الان کشورهای اروپایی یک به یک اعلام میکنند که آمریکا اجازه استفاده از پایگاههای آنها و از آسمان آنها را ندارد، کشورهای منطقه را اسم بردید، برویم سراغ نکتهای که بین صحبت هایتان یک اشاره مختصری کردید و عبور کردید، طرح اسرائیل بزرگ، بسیاری از مفسران و تحلیلگران عنوان میکنند که این جنگ را رژیم صهیونیستی بر آمریکا و بر رئیس جمهور آمریکا تحمیل کرد با دفاع و تحقق طرح اسرائیل بزرگ، چرا کشورهای منطقه با این که میدانند جمهوری اسلامی ایران شجاعانه تمام این دفاعها و پاسخها را دارد در مقابل این طرح و البته جنایتها و حملات دشمن انجام میدهد به جای این که در کنار جمهوری اسلامی بایستند اجازه میدهند که آمریکاییها از خاک شان، پایگاههایشان استفاده کنند.
حاجی بابایی: داستان آمریکا و رژیم صهیونیستی داستان مرغ و تخم مرغ است. میگوید اول مرغ بود یا تخم مرغ بود؟ ما یک وضعیتی بین آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم، در آمریکا آن حاکمان پشت پردهای که دارند حکومت میکنند محافلی هستند که دست صهیونیست هستند، این یک نکته، نکته دوم نتانیاهو کاری کرده این بحث جزیره اپستین که انجام شد یک کاری کرده که ترامپ را برده روی یک ریلی که نمیتواند به راحتی عقب نشینی کند، یعنی هر لحظه شما دیدید یک مقدار که کوتاه میآید میگوید، مذاکره کردیم فلان کردیم فوری یک تکه از این اپستین بیرون میآید یک تکه وحشتناکتر از قبل بیرون میآید اخیرا بیرون فرستادند، پس این داستان یک داستان پیچیدهای است که هم آمریکا و هم رژیم صهیونیستی تمام منافع شان در خاورمیانه دارد تعریف میشود، خاورمیانهای که آب اینجاست، نفت اینجا است، امنیت اینجا است، هر آنچه بخواهید برای حاکمیت دنیا فرض کنید این جا در اختیارشان هست اگر این را نداشته باشند نمیتوانند ابرقدرت باشند، این یک نکته، نکته دوم نکته کلیدی فرمودید، به نظر شما یا به نظر من یا آن کسی که حرف من را دارد گوش میدهد یک حاکمی در این کشورهای منطقه ما نمیفهمد ما مسلمان هستیم آنها یهودی هستند؟ نه یهودی از آن یهودیان ایران ما، صهیونیست هستند در واقع، این را نمیفهمند؟ یعنی ممکن است اطلاع نداشته باشند؟ اگر اطلاع دارند چه باعث میشود که از صهیونیست حمایت کنند، اما از ما حمایت نکنند؟ برمی گردیم به یک نکته کلیدی حاکمان منطقه میخواهند زندگی کنند نمیخواهند مردم داری کنند میخواهند پادشاهی کنند با جمهوری اسلامی نمیشود پادشاهی کرد این خبرهایی که میآید اینها با ترامپ چکار میکنند، ترامپ با اینها چکار میکند من خجالت میکشم بگویم اینها حاضر هستند این طور پشت سر ترامپ و نتانیاهو پادشاهی کنند.
اما نمیتوانند با اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله عظمت و بزرگی خودشان و ملتشان را به تصویر بکشند نمیتوانند، چون با زندگی آنها در تضاد است میگویند اگر جمهوری اسلامی قدرت یابد، رهبر عزیز ما فرمودند ما دنبال سلطه هیچ کشوری نیستیم ما نیامدیم قدرتمند شویم در دنیا سلطه پیدا کنیم در عربستان، امارات، اصلا آنها خودشان حکومت کنند خودشان حرکت کنند، اما خودشان ناگزیر باید هوای مردمشان را داشته باشند، هوای بیت الله الحرام و مدینه را باید داشته باشند به ما هم ربطی ندارد اینها بررسی میکنند آخرین تحقیقات نشان میدهد که اینها نمیخواهند مملکت داری با مردم کنند و نمیخواهند مردم سالاری داشته باشند، نمیخواهند اصلا دین داری کنند با مردمی که میخواهند دینداری کنند پس به این جمع بندی میرسند که اگر پشت سر رژیم صهیونیستی حرکت کنند و زیر نظر رژیم صهیونیستی باشند بهتر از این است که آزاد باشند این خیلی شفاف و روشن است، اما نمیتوانند حالا نکته این جا است که نمیتوانند این کار را انجام دهند، به نظر شما در این دو سه روز گذشته حجم تبلیغات گستردهای که ترامپ علیه این حاکمان راه انداخت شما در منطقه چطور ارزیابی میکنید مردم اینها نسبت به حاکمانشان چه فکری میکنند، خجالت میکشند حتی نامشان را ببرند این قدر احساس کوچکی میکنند بنابراین بن بست است هیچ راهی وجود ندارد جز این که با مردمشان صلح کنند، در کنار مردمشان باشند و با مردمشان بیایند به کمک جامعه اسلامی ما، جمهوری اسلامی و همه ما آزادانه هم زندگی کنیم و هم کنار هم باشیم و هم برادر باشیم به معنای واقعی.
سوال: راجع برخی کشورهای اروپایی هم صحبت کنیم به جای این که حملات دشمن را محکوم کنند جدا از البته کشورهایی مثل اسپانیا که موضع کاملا مشخصی دارند فلش را میبرند به سمت ایران و میگویند خویشتن داری کند.
حاجی بابایی: صحبتهایی که اروپاییها میکنند همه دنیا زبان دیپلماسی را میفهمند این که به ما میگویند خویشتن داری کن یعنی ببخشید از شما عذر میخواهیم ما میفهمیم که چه کسی مقصر است یعنی اروپاییها با ما این جور که حرف میزنند ما میفهمیم که چه میگویند، وقتی به آمریکا میگویند دقت بیشتر کن یعنی خیلی نفهمی این زبان دیپلماسی دنیا است شما شاید باورتان نشود این اروپایی که ما سالها به آن دخیل بستیم خیلی کوچکتر از اینها در تصمیم گیری اش نقش آفرینی کرده الان اروپا در دنیا جزو کشورهایی است همه با هم یک جا جزو تصمیم گیرندگان نیستند، جزو اثرگذاران نیستند و این عیب بزرگی برای اروپا است اروپا دارد خودش را بازیابی میکند این حرفهایی که اسپانیا زد و بعضی از کشورهای دیگر زدند نشان میدهد که اروپا میخواهد راهش را از اروپا جدا کند، اما این که اروپا مثلا برود ابرقدرتی آمریکا را کاهش دهد این کار اروپا نیست این کار جمهوری اسلامی است ما وقتی که گفتیم داریم میرویم به سمتی که آمریکا دیگر ابرقدرت نخواهد بود مطمئن باشید که اروپا در کنار او خودش را احساس قدرت خواهد کرد یعنی دیگر زیر بار آمریکا نخواهد رفت یک قدرت جدید و یک قدرت برنامه ریزی جدید است که قدرتی را دنبال میکند به نام خودش آن وقت مجبور است اروپا بدون آمریکا، با روسیه، چین، ایران و با خود آمریکا و کشورهای دیگر یک توازن را برقرار کند این طور نیست که در اختیار کسی باشد شورای امنیت برود بنشیند آن جا و تصمیم بگیرد هرچه آمریکا گفت همان را انجام دهد این دیگر نمیتواند انجام دهد بنابراین این نکته کلیدی و مهم است که باید به آن دقت کنیم.
سوال: در سی و دومین روز جنگ هستیم میخواهم بپرسم الان مهمترین وظایف یا این که باید چکار کنیم، دو جبهه را الان اشاره کردید مردم و میدان، حالا مردم چه بکنند، میدان چه اموراتی را در دست بگیرد و انجام دهد؟
حاجی بابایی: شاید مهمترین بحث همین قسمت باشد، من حرفهایی دارم همیشه هم میخواهم حرفهایم در چارچوب آن چه که کشور ما به آن میرسند و نظامیان و سیاسیانمان به آن میرسند برسیم، روند موجود ما دشمن را سرجایش نشانده، اما ما داریم یک مقدار تحمل آسیب بیشتر میکنیم به خاطر رعایت ها، ما میخواهیم چیزهایی را رعایت کنیم مجبور هستیم جاهایی دو روز دیرتر بزنیم یعنی اول او پتروشیمی ما را بزند تا ما بعد پتروشیمی او را بزنیم، این شده شایدهم یک جاهایی درست است یعنی میخواهیم اخلاق و اصول را رعایت کنیم، اما من دفعه قبل هم عرض کردم این که علی لاریجانی را میزنند ما به ازای این چیست، ببینید من الان یک تعریف کردم بین ایران بزرگ و بین اسرائیل، گفتم آنها به دنبال این هستند یا با اسرائیل باشند یا با ایران بزرگ به معنای اسلام بزرگ باشند و منطقه بزرگ و خودشان باشند و به دلایلی گفتم که ترجیح میدهند پشت سر ترامپ حرکت کنند و ترامپ آن حرفها را به آنها بزند، اما آزاد و قدرتمند نباشند، چون میخواهند پادشاهی کنند ما باید کسانی را که تمام امکاناتشان در اختیار آمریکا است تمام هواپیماها در اختیار آمریکا است نیروهای مسلح آنها هم میآیند بیرون خلبانشان میآید بیرون میرود شهرهای ما را بمباران میکند مردم ما را میکشد بعد میرود در فرودگاه عربستان مینشیند بعد میرود در هتل غذایش را میخورد در هتل را ما نزنیم، دیگر کیف بهتر از این میشود، باید بفهمد اگر به آمریکا راه بدهد پادشاهی اش از بین میرود اگر بخواهد با آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری کند آن آرمانهایی که دنبالش دارد حرکت میکند آرمان هایش زمین میخورد ما هنوز به این جا نرسیدیم، ما فرودگاههایمان را همه را زدند هرجا لازم باشد میزنند، هواپیمای ما نپرد، چرا باید هواپیمای دیگری بپرد، چرا فرودگاه دیگری باید راحت باشد، چرا باید اجازه دهیم از آن جا آمریکاییها رفت و آمد کنند، چرا باید اجازه دهیم اقتصاد آمریکا از طریق فرودگاهها دنبال شود، اینها حرفهای حسابی است که مردم کف خیابان میزنند، ما چشم در برابر چشم را کردیم چشم در برابر سر، ما هنوز نرفتیم به سمت سر، سر جایی است که باید بفهمند که اگر کوچکترین کوتاهی کرد مورد هجمه قرار میگیرد و قابل جبران نیست.
به نظر شما آدمی که در جایی از مملکتها شاهی میکند برایش مهم است مثلا دو تا پروژه را بزنید یا نزنید، مهم است، اما کلیدی نیست جانش را نمیگیرد یعنی آن جایی نیست که بایستد و تصمیم بگیرد ولی شما یک جایی میخواهید به آسیب، کسی میگفت در جبهه باید جنگ باشد همه چیز باشد، گفتیم باشه فرزندت هم میآید جبهه، اگر فرزندش آمد جبهه معلوم میشود که جبههای است اینها باید بفهمند که جانشان و بچه و زندگی شان در جنگ است و اگر بخواهد جنگ ادامه یابد به این شکل و ما موفقیتمان به تاخیر بیفتد زندگی اش ممکن است به خطر بیفتد میخواهم بگویم سقف عملیاتمان را سیاسیون ما مطالبات عمومی مان، رزمندگان بسیار عزیز و نورچشمهای ما باید جاهایی ببریم که اینها بیشترین درد را خواهند داشت بیشترین تحمل را باید بکنند اینها هنوز به حاکمیتشان هیچ گونه مشکلی برای حاکمیتشان حس نمیکنند یعنی فکر میکنند هنوز هم دنبال این باشند به آمریکا کمک کنند، شما با جمهوری اسلامی بجنگ تا تضعیف شود تا ما بتوانیم اکسیژن مصرف کنیم اینها نمیدانند ایران هرچقدر میخواهید قوی اش کنید و تقویتش کنید باید با او بجنگید یعنی هرچقدر با ایران بجنگید و هرچقدر به اینها سخت بگیرید، مردم را دیدید در مسائل سیاسی هم این طور هستند یک جایی حس کنند جلویشان ایستادید همه یکپارچه به میدان میآیند الان هم مردم حس کردند دنیا آمریکا در مقابل دنیا میخواهد جلوی جمهوری اسلامی بایستد و تضعیف کند مردم یکپارچه آمدند خیابان، ما مسئولین هم کوتاهی کنیم دیگر مردم اجازه نمیدهند، به همین دلیل است که هرگونه سخن گفتن از این که، ترامپ هر روز دارد بازی میکند هر روز حرف بی اساسی را برای ما میزند.
ما در جمهوری اسلامی رهبر داریم وضعیت ما هم مشخص است همه هم یک حرف میزنیم حرفمان هم مردم در خیابانها میزنند ما باید آمریکا را سرجایش بنشانیم اگر آمریکا سرجایش ننشیند رژیم صهیونیستی تعیین تکلیف نشود، کشورهای منطقه سرجایشان ننشینند مطمئن باشید اینها شش ماه دیگر همین کار را خواهند کرد. برای این که موضعی با ما مشکل ندارند با ما اساسی مشکل دارند موضوع ایران بزرگ است یا اسرائیل بزرگ، امروز اسرائیل دارد میرود ایران بزرگ دارد جا پیدا میکند اینها کجا ممکن است برگردند بگویند ما دیگر نیستیم و نمیخواهیم باشیم، پس ترور شخصیتهای ما شهید تنگسیری اگر به شهادت رسید ما به ازایش چیست؟
شهید دیگر ما که به شهادت رسید مشاور محترم فرماندهی ستاد مشترک نیروهای مسلح ایشان شهید شد ما به ازایش چیست، بله ما موشک میزنیم جنگ هم میکنیم این که نمیشود یکی یکی ترور کند خوب ما میزنیم پتروشیمی را زدند میزنیم الان بیمارستان و مدارس را میزنند الان پژوهشگاههای ما را میزنند و الان دانشگاهها را میزنند نشان میدهد که کار به آنها سخت شده و حالا ما باید برویم در مغز کار کنیم، در جمجمه کار کنیم جمجمه در منطقه، پادشاهی است پادشاهان باید احساس خطر کنند اگر پادشاهان منطقه احساس خطر نکنند جسارت این که آمریکاییها را بیرون بریزند ندارند.
مثل عراقیها یک نکته کلیدی پیش آمده خیلی جالب است و از موفقیتهای ما محسوب میشود ما تقریبا مقاومت و منطقه هر روز دارد منسجمتر میشود و فرماندهی اش هم واحد دارد میشود فکر کنید مثلا عراق ما، حزب الله ما، یمن ما جاهای گوناگون شما اضافه خواهند شد از سوریه بگیر تا نقاط دیگر همه حرکتها دارد شکل میگیرد یعنی این نه فقط همه را دوباره منسجم کرده همه کسانی که آمریکا رفته بود مثل سوریه و جاهای دیگر را توانسته بود در اختیار داشته باشد همه دارند حرکت میکنند و شما از هر نقطه یک خمپاره را در آینده نزدیک خواهید دید و مردم ایران همه بدانند حزب الله میگوید ایران، یمن میگوید جانم فدای ایران، عراق میگوید ایران، حرکتهایی در سوریه شکل گرفته میگوید ایران، دنیا میگوید ایران.
نظرسنجی بکنید اکثریت قاطع مردم دنیا میگویند ایران، ایران، این ایران است که امروز پرافتخار شده هرجای دنیا بروید نام ایران پرآوازه است، سیاستمدارانی که سالها با ما جنگ داشتند و تخریب میکردند تا جایی که ممکن بود به ما حمله میکردند امروز میگویند ملت ایران حرف اول را در دنیا دارد میزند این افتخار همه اش برای امام شهید ما است امام شهیدی که مثل امام حسین انتخاب کرد، امام ما امام حسینی انتخاب کرد تمام جریانها را تغییر دارد، اسلام و ایران و مردم ایران را محکم و استوار کرد از همه مهمتر زیرساخت انتخاب یک رهبری تمام عیار را برای ما آماده کرد که باید خدا را شکر کنیم که این افتخار نصیب ملت ما شد.
