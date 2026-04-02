به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام کرد: در روزهای پرکار حادثه و عملیات‌های مستمر آتش‌نشانان، صحنه‌های قابل توجهی از همراهی و همدلی شهروندان شکل گرفت. در حاشیه مأموریت‌ها، بسیاری از مردم به‌صورت خودجوش با توزیع چای، آب، غذا و اقلام خوراکی در کنار نیروهای عملیاتی حاضر شدند و با این رفتار صمیمانه، روحیه‌ای مضاعف به آتش‌نشانان و دیگر نیروهای امدادی بخشیدند.

این همراهی مردمی جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و قدردانی از فداکاری‌های نیروهای امدادی محسوب می‌شود و نقش مهمی در حفظ انگیزه و افزایش توان عملیاتی آنان داشته است.

سازمان آتش‌نشانی تهران ضمن تقدیر از این اقدام ارزشمند، از شهروندانی که همواره در صحنه حوادث یار و پشتیبان آتش‌نشانان بوده‌اند قدردانی کرد و این همدلی را پشتوانه‌ای مهم برای تداوم خدمت‌رسانی دانست.