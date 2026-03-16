به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس سازمان اورژانس استان تهران در برنامه تلوزیونی با بیان اینکه در طول این هفده روز جنگ، اورژانس استان تهران علاوه بر مأموریت‌های جاری و عادی مردمی برای بیماری‌های داخلی و تصادفات، در کنار حملات موشکی و هوایی نیز حضور داشت، گفت که این سازمان در شهر تهران تقریباً دوصد و پنجاه نقطه و در استان تهران سیصد و سی نقطه را در مقابل حملات مستقیم پرچم کردند.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران با اعلام آمار دقیق تلفات و مصدومان جنگی گفت : متأسفانه تا به امروز پنج هزار و هفتصد مصدوم در حوادث جنگی شناسایی شده و به طور حدودی چهار هزار و هفتصد مصدوم نیز به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و در همین راستا 503 شهید در استان تهران تاکنون شناسایی شده‌اند که داغ سنگینی برای مردم عزیز ایران است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از مصدومین و شهدای ما از اقشار عادی هستند و طبق آمار موجود تقریباً به هشتاد و پنج درصد مصدومین و شهدا از مردم عادی به ویژه کودکان و زنان است.

به گفته وی؛ دوازده کودک شهید در بین شهدا وجود دارد که از کودک دو ماهه گرفته تا دوازده ساله شامل می‌شوند و واقعاً صحنه‌های دلخراشی در کار است که مطرح کردن آن برای ما کمی تلخ و سخت است.

توکلی در ادامه با اشاره به مقایسه این جنگ با جنگ دوازده روزه پیشین گفت: حجم آسیب در این جنگ نسبت به جنگ دوازده روزه کاملاً متفاوت است و مثال‌های مشخصی از میدانی مثل عسگری خیابان، نیلوفر، استاد معین، شهرک شهید بروجردی وجود دارد که نوع آسیب‌های ایجاد شده تخریب گسترده‌ای بوده و حجم مصدومین به شدت بالا بوده است.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران با تاکید بر خسارات مستقیم به ناوگان اورژانس گفت: در این جنگ تا به امروز بیست و دو پایگاه اورژانس و ایستگاه عملیاتی کاملاً از کار خارج شده و بیست و یک دستگاه آمبولانس ما کاملاً آسیب دیده و سه دستگاه ما آسیب مستقیم داشته است به طوری که می‌توان گفت هدف اصلی واقع شده‌اند و در موقعیتی که برای ارائه خدمت رفته بودند مورد هدف قرار گرفتند.

وی افزود: یک دستگاه آمبولانس ما اصابت مستقیم داشته که این را اولین بار است با این صراحت داریم مطرح می‌کنیم و انشالله تصاویر آمبولانس‌ها و ناوگان را هم به زودی منتشر خواهیم کرد تا مردم از این موضوع آگاه شوند و ما قول می‌دهیم که این تصاویر را در دسترس عموم قرار خواهیم داد.

توکلی در پایان با اشاره به خسارات وارده به پرسنل اورژانس گفت: برخلاف همه کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌هایی که وجود دارد که تأکید بر غیرنظامی بودن این سازمان‌ها شده است، در این جنگ ما شهید داشتیم و در جنگ دوازده روزه ما شهید نداشتیم اما در این جنگ پنجاه و یک نفر از پرسنل ما مصدوم شده‌اند و یک شهید داریم.

توکلی افزود: امیدواریم با همدلی و همکاری مردم، بتوانیم خدمات اورژانس را در این شرایط سخت ادامه دهیم و مردم را یاری کنیم.