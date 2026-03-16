۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

حمله به مراکز اورژانس و آمبولانس‌ها در جنگ؛ آمار دقیق تلفات و خسارات

رئیس سازمان اورژانس استان تهران با اعلام آمار دقیق تلفات، بر خسارات وارده به سیستم اورژانس در طول هفده روز جنگ تحمیلی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس سازمان اورژانس استان تهران در برنامه تلوزیونی با بیان اینکه در طول این هفده روز جنگ، اورژانس استان تهران علاوه بر مأموریت‌های جاری و عادی مردمی برای بیماری‌های داخلی و تصادفات، در کنار حملات موشکی و هوایی نیز حضور داشت، گفت که این سازمان در شهر تهران تقریباً دوصد و پنجاه نقطه و در استان تهران سیصد و سی نقطه را در مقابل حملات مستقیم پرچم کردند.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران با اعلام آمار دقیق تلفات و مصدومان جنگی گفت : متأسفانه تا به امروز پنج هزار و هفتصد مصدوم در حوادث جنگی شناسایی شده و به طور حدودی چهار هزار و هفتصد مصدوم نیز به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و در همین راستا 503 شهید در استان تهران تاکنون شناسایی شده‌اند که داغ سنگینی برای مردم عزیز ایران است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از مصدومین و شهدای ما از اقشار عادی هستند و طبق آمار موجود تقریباً به هشتاد و پنج درصد مصدومین و شهدا از مردم عادی به ویژه کودکان و زنان است.

به گفته وی؛ دوازده کودک شهید در بین شهدا وجود دارد که از کودک دو ماهه گرفته تا دوازده ساله شامل می‌شوند و واقعاً صحنه‌های دلخراشی در کار است که مطرح کردن آن برای ما کمی تلخ و سخت است.

توکلی در ادامه با اشاره به مقایسه این جنگ با جنگ دوازده روزه پیشین گفت: حجم آسیب در این جنگ نسبت به جنگ دوازده روزه کاملاً متفاوت است و مثال‌های مشخصی از میدانی مثل عسگری خیابان، نیلوفر، استاد معین، شهرک شهید بروجردی وجود دارد که نوع آسیب‌های ایجاد شده تخریب گسترده‌ای بوده و حجم مصدومین به شدت بالا بوده است.

رئیس سازمان اورژانس استان تهران با تاکید بر خسارات مستقیم به ناوگان اورژانس گفت: در این جنگ تا به امروز بیست و دو پایگاه اورژانس و ایستگاه عملیاتی کاملاً از کار خارج شده و بیست و یک دستگاه آمبولانس ما کاملاً آسیب دیده و سه دستگاه ما آسیب مستقیم داشته است به طوری که می‌توان گفت هدف اصلی واقع شده‌اند و در موقعیتی که برای ارائه خدمت رفته بودند مورد هدف قرار گرفتند.

وی افزود: یک دستگاه آمبولانس ما اصابت مستقیم داشته که این را اولین بار است با این صراحت داریم مطرح می‌کنیم و انشالله تصاویر آمبولانس‌ها و ناوگان را هم به زودی منتشر خواهیم کرد تا مردم از این موضوع آگاه شوند و ما قول می‌دهیم که این تصاویر را در دسترس عموم قرار خواهیم داد.

توکلی در پایان با اشاره به خسارات وارده به پرسنل اورژانس گفت: برخلاف همه کنوانسیون‌ها و قطعنامه‌هایی که وجود دارد که تأکید بر غیرنظامی بودن این سازمان‌ها شده است، در این جنگ ما شهید داشتیم و در جنگ دوازده روزه ما شهید نداشتیم اما در این جنگ پنجاه و یک نفر از پرسنل ما مصدوم شده‌اند و یک شهید داریم.

توکلی افزود: امیدواریم با همدلی و همکاری مردم، بتوانیم خدمات اورژانس را در این شرایط سخت ادامه دهیم و مردم را یاری کنیم.

محدثه رمضانعلی

