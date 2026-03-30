۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

بازدید فرماندار سنندج از مناطق مورد حمله عباس‌آباد

سنندج- فرماندار سنندج در پی حمله هوایی به محله عباس‌آباد این شهر با حضور در محل حادثه ضمن بازدید از منازل آسیب‌دیده بر تسریع در روند بازسازی و جبران خسارات وارده به شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع حمله هوایی حوالی ساعت ۴:۵۰ بامداد دوشنبه به محله عباس‌آباد سنندج، تعدادی از منازل مسکونی دچار خسارت شده و شماری از شهروندان نیز مجروح شدند.

در همین راستا، فرماندار سنندج صبح دوشنبه با حضور میدانی در محل حادثه، از نزدیک در جریان میزان خسارات واردشده به واحدهای مسکونی قرار گرفت و با ساکنان منطقه گفت‌وگو کرد.

غریب سجادی در این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظفند با هماهنگی کامل، در کوتاه‌ترین زمان نسبت به جبران خسارات و بازسازی منازل اقدام کنند.

وی همچنین بر تداوم خدمات‌رسانی و حضور میدانی مدیران برای پیگیری مشکلات مردم تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، تیم‌های امدادی شامل هلال احمر، آتش‌نشانی و اورژانس بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای ارزیابی وضعیت و امدادرسانی به مصدومان را انجام دادند.

