شناسایی ۱۳۷ ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی همدان

رضا بهراملو در گفتوگو با خبرنگار مهر درخصوص اهمیت حفاظت از اراضی کشاورزی و باغی استان همدان اظهار کرد: اراضی کشاورزی سرمایهای ملی و در واقع کارخانجات تولید غذا محسوب میشوند.
وی به محدود بودن اراضی حاصلخیز استان و حفظ این منابع برای نسل حاضر و آینده یک ضرورت اساسی دانست و ادامه داد: گشتها و تیمهای نظارت بر اراضی کشاورزی حتی در ایام تعطیلات نوروزی نیز به صورت مستمر در سطح استان فعال هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تاکید بر اینکه با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، ساختوساز بدون مجوز و تخریب اراضی زراعی و باغی برخورد قانونی انجام میشود، بیان کرد: در یک هفته منتهی به پنجم فروردینماه سال ۱۴۰۵ در شهرستانهای استان تعداد ۱۳۷ مورد ساختوساز غیرمجاز شناسایی شد.
وی با بیان اینکه برای ساخت و سازهای غیر مجاز شناسایی شده اخطار قانونی صادر شده و پروندهها در دست پیگیری و برخورد قانونی قرار دارد، افزود: ساخت و ساز در اراضی کشاورزی موجب از بین رفتن منابع طبیعی و زیستگاهها، و تشدید سیل و فرسایش خاک شده و امنیت غذایی را تهدید میکند.
بهراملو همچنین بر نقش آگاهی عمومی در حفظ اراضی کشاورزی تأکید کرد و افزود: اطلاعرسانی به مردم درباره نقش اراضی کشاورزی در تامین غذای جامعه و پیامدهای تغییر کاربری غیرمجاز میتواند نقش مهمی در صیانت از این منابع حیاتی داشته باشد.
