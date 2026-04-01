به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در یک برنامه خبری با اشاره به وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی اظهار داشت: اصناف در تأمین مایحتاج مردم پای کار هستند و بازرسان تعزیرات نیز به سرعت به گزارش‌ها رسیدگی می‌کنند.

وی افزود: در مواردی که بازرسان با گران‌فروشی مواجه می‌شوند، همان‌جا ورود کرده و قیمت‌ها اصلاح می‌شود. به گفته رحیمی، شرایط کنونی کشور به‌گونه‌ای نیست که صرفاً به تشکیل پرونده اکتفا شود، هرچند پرونده‌ها نیز در جای خود تشکیل می‌شوند.

وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت برخوردهای میدانی و فوری خاطرنشان کرد: موضوعاتی مانند احتکار یا عدم عرضه کالا از اهمیت بالایی برخوردار است، هرچند موارد آن محدود بوده و در بسیاری از موارد همکاری‌های لازم صورت گرفته است.

وی همچنین با اذعان به افزایش قیمت برخی کالاها گفت: گرانی برخی اقلام را می‌پذیریم و در این زمینه شرمنده مردم هستیم، اما در کنار آن، برخی افراد نیز اقدام به گران‌فروشی می‌کنند که با آنها برخورد خواهد شد.