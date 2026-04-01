۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۲

چتر حمایت بانکی بر سر کشاورزان سمنانی؛تسهیلات ویژه برای جبران خسارت‌ها

سمنان- معاون برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی سمنان، از اختصاص تسهیلات تبصره ۱۸ به بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ و حوادث غیرمترقبه در این استان خبر داد و گفت: جذب این منابع پیگیری می‌شود.

علی مومن در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه بررسی اعتباری ماده ۱۸ با هدف جبران خسارات ناشی از جنگ و مخاطرات طبیعی بخش کشاورزی استان خبر داد.

وی افزود: در این جلسه موضوع استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۸ برای مساعدت به بخش کشاورزی استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت که این اعتبارات می‌تواند در جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از حوادث و شرایط غیرمترقبه نقش مؤثری داشته باشد.

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین بیان کرد: با توجه به آسیب‌پذیری بخش کشاورزی در برابر مخاطرات طبیعی و شرایط خاص، پیگیری برای تخصیص و جذب این منابع از اولویت‌های سازمان جهادکشاورزی استان است.

گفتنی است در حملات روز ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به استان سمنان بخش هایی از زیرساخت ها در درجزین، شهمیرزاد و سمنان آسیب دیدند.

