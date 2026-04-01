حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فوقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از عموم مردم مؤمن و ولایتمدار استان اصفهان دعوت می‌کنیم امشب ساعت ۲۲ در مساجد، حسینیه‌ها، مواکب و سایر تجمعات مردمی در سطح شهرها و روستاهای استان حضور یافته و نماز استغاثه به امام زمان(عج) را برگزار کنند.

وی با اشاره به اهمیت توسل و دعا در شرایط مختلف افزود: این مراسم معنوی با هدف توسل به حضرت ولی‌عصر(عج)، سلامت رهبر معظم انقلاب، پیروزی رزمندگان اسلام و نابودی دشمنان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین فوقی تأکید کرد: انتظار می‌رود مساجد، هیئت‌های مذهبی، حسینیه‌ها، مواکب و گروه‌های مردمی با هماهنگی و برنامه‌ریزی لازم، زمینه حضور و مشارکت مردم در این مراسم معنوی را فراهم کنند تا این حرکت دعا و استغاثه در سراسر شهرها و روستاهای استان به‌صورت گسترده برگزار شود.