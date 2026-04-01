تغییر موقت ساعت تجمعات مردمی گرگان برای شامگاه چهارشنبه

حجت‌الاسلام محمدزمان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از حضور مستمر و پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: مردم ایران اسلامی همانند ۴۷ سال گذشته، هر زمان که نیاز بوده با همدلی و وحدت در میدان حضور یافته‌اند که این حضور جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه در شهرهای مختلف استان افزود: این برنامه‌ها با مشارکت گسترده مردم در حال برگزاری است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان درباره تغییر ساعت تجمعات گفت: شامگاه چهارشنبه(به‌صورت استثنایی) زمان برگزاری مراسم به ساعت ۱۹:۳۰ تغییر می‌یابد که این تغییر به‌دلیل برگزاری همزمان نماز سراسری استغاثه به امام زمان (عج) در کشور انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: پس از این برنامه، از شب‌های آینده مجدداً تجمعات مردمی طبق روال قبل از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار خواهد شد.