۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

تغییر موقت ساعت تجمعات مردمی گرگان برای شامگاه چهارشنبه

گرگان-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: برنامه تجمعات مردمی شامگاه چهارشنبه در گرگان به‌دلیل برگزاری نماز سراسری استغاثه، زودتر از روزهای گذشته برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدزمان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از حضور مستمر و پرشور مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: مردم ایران اسلامی همانند ۴۷ سال گذشته، هر زمان که نیاز بوده با همدلی و وحدت در میدان حضور یافته‌اند که این حضور جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه در شهرهای مختلف استان افزود: این برنامه‌ها با مشارکت گسترده مردم در حال برگزاری است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان درباره تغییر ساعت تجمعات گفت: شامگاه چهارشنبه(به‌صورت استثنایی) زمان برگزاری مراسم به ساعت ۱۹:۳۰ تغییر می‌یابد که این تغییر به‌دلیل برگزاری همزمان نماز سراسری استغاثه به امام زمان (عج) در کشور انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: پس از این برنامه، از شب‌های آینده مجدداً تجمعات مردمی طبق روال قبل از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6788971

    پربازدیدها

    پربحث‌ها