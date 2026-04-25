۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۰۳

دومین نیروگاه خورشیدی روی آب ایران در بابل ساخته می‌شود

بابل- معاون فنی و مهندسی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفت: دومین نیروگاه خورشیدی روی آب ایران در گاودشت بابل ساخته می‌شود.

علیرضا پرنده مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز بررسی‌های کارشناسی برای احداث دومین نیروگاه خورشیدی شناور کشور در آب‌بندان گاودشت بابل خبر داد.

وی افزود: مطالعات اولیه برای ارزیابی امکان‌سنجی و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این پروژه شروع شده و پس از تکمیل مراحل مطالعاتی، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

به گفته پرنده مطلق، معاون فنی و مهندسی ساتبا، آب‌بندان گاودشت با مساحت تقریبی ۳ هکتار ظرفیت بالقوه‌ای برای احداث نیروگاه خورشیدی شناور دارد.

وی ادامه داد:در صورت تأیید نتایج بررسی‌های کارشناسی دقیق و تایید قابلیت‌های فنی و محیط‌زیستی این منطقه، احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱ مگاوات در این محل آغاز خواهد شد.

پرنده مطلق در ادامه گفت: در راستای تحقق طرح ویژه دولت برای ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، تسهیلات مالی و ارزی لازم برای سرمایه‌گذاران تأمین شده است.

وی افزود: علاوه بر این، ۵ میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های نیروگاهی تجدیدپذیر اختصاص یافته که تاکنون ۲۰۰ میلیون دلار آن به نیروگاه‌های تجدیدپذیر تخصیص یافته است.

وی همچنین اظهار کرد: با وجود چالش‌هایی که سرمایه‌گذاران در این حوزه با آن مواجه هستند، امید داریم در آینده نزدیک مشکلات موجود در فرآیند توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر حل و فصل شود.

در پایان، معاون فنی و مهندسی ساتبا بر اهمیت حمایت‌های مالی از سرمایه‌گذاران در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأکید کرده و اعلام نمود که پروژه‌های نیروگاهی تجدیدپذیر از حمایت‌های ویژه دولت برخوردار خواهند شد.

کد مطلب 6810236

