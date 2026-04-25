علیرضا پرنده مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز بررسی‌های کارشناسی برای احداث دومین نیروگاه خورشیدی شناور کشور در آب‌بندان گاودشت بابل خبر داد.

وی افزود: مطالعات اولیه برای ارزیابی امکان‌سنجی و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این پروژه شروع شده و پس از تکمیل مراحل مطالعاتی، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

به گفته پرنده مطلق، معاون فنی و مهندسی ساتبا، آب‌بندان گاودشت با مساحت تقریبی ۳ هکتار ظرفیت بالقوه‌ای برای احداث نیروگاه خورشیدی شناور دارد.

وی ادامه داد:در صورت تأیید نتایج بررسی‌های کارشناسی دقیق و تایید قابلیت‌های فنی و محیط‌زیستی این منطقه، احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱ مگاوات در این محل آغاز خواهد شد.

پرنده مطلق در ادامه گفت: در راستای تحقق طرح ویژه دولت برای ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، تسهیلات مالی و ارزی لازم برای سرمایه‌گذاران تأمین شده است.

وی افزود: علاوه بر این، ۵ میلیارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی برای پروژه‌های نیروگاهی تجدیدپذیر اختصاص یافته که تاکنون ۲۰۰ میلیون دلار آن به نیروگاه‌های تجدیدپذیر تخصیص یافته است.

وی همچنین اظهار کرد: با وجود چالش‌هایی که سرمایه‌گذاران در این حوزه با آن مواجه هستند، امید داریم در آینده نزدیک مشکلات موجود در فرآیند توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر حل و فصل شود.

در پایان، معاون فنی و مهندسی ساتبا بر اهمیت حمایت‌های مالی از سرمایه‌گذاران در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأکید کرده و اعلام نمود که پروژه‌های نیروگاهی تجدیدپذیر از حمایت‌های ویژه دولت برخوردار خواهند شد.