۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

فرو ریختن یک ساختمان در تل آویو/ افزایش شمار زخمی‌ها به ۲۹ نفر+ فیلم

در پی حملات سنگین موشکی صبح امروز ایران به تل‌آویو یک ساختمان فرو رو ریخت و دست‌کم ۲۹ صهیونیست زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که بخش هایی از یک ساختمان که در حمله موشکی صبح امروز ایران به شدت آسب دیده بود، فرو ریخت.

تشکیلات موسوم به سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که در حملات موشکی صبح امروز ایران به تل آویو دست‌کم ۲۹ نفر زخمی شده اند و نگرانی از گرفتار شدن صهیونیست های بیشتر زیر آوار شدت گرفته است.

این تحولات در حالی است که سپاه پاسداران تأکید کرد که موج ۸۹‌ام حملات موشکی به سرزمین های اشغالی خسارت های سنگین جانی و مالی به رژیم صهیونیستی وارد کرده اند و این حملات همچنان ادامه خواهد یافت.

    • IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      خانه عنکبوت لانه اهریمنی صهیونیست باذوالفقار وسجیل بدست مردان آهنین ایران زمین فرو خواهد ریخت
    • Raman IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      الان اسرائیل میاد میگه یک نفر زخمی شد نمیدونم چرا اونا فقط زخمی میشن نمیمیرن
    • محمد مبلی IR ۰۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      مگه میشه کری بخونی ولی حریف ساکت بمونه. میدونید فرقی ندارد کشور باکشور جنگ کنه یا آدم با آدم مهم اینه کسی که فکر می‌کنه قدرتمندتره یاقویتره همیشه باخت میده. توجه نکردی چیشد توجه کن ایرانی نه باخت میده نه زیره حرف زور می‌ره افتاد
    • IR ۰۴:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      مقامات صهیونیست از اینکه بگن کشته داددادیم خیلی حرص شون درمیاد.بری همین پنهان میکنن تلفات رو.

