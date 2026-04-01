به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که بخش هایی از یک ساختمان که در حمله موشکی صبح امروز ایران به شدت آسب دیده بود، فرو ریخت.

تشکیلات موسوم به سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که در حملات موشکی صبح امروز ایران به تل آویو دست‌کم ۲۹ نفر زخمی شده اند و نگرانی از گرفتار شدن صهیونیست های بیشتر زیر آوار شدت گرفته است.

این تحولات در حالی است که سپاه پاسداران تأکید کرد که موج ۸۹‌ام حملات موشکی به سرزمین های اشغالی خسارت های سنگین جانی و مالی به رژیم صهیونیستی وارد کرده اند و این حملات همچنان ادامه خواهد یافت.