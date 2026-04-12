حمله نتانیاهو به اردوغان به خاطر حمایت از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان‌های ترکیه به جرم نسل کشی در غزه، علیه ۳۵ مقام ارشد رژیم صهیونیستی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم کیفرخواست صادر کردند و در مجموع بیش از چهار هزار و ۵۰۰ سال زندان برای آنها درخواست کردند.

نتانیاهو در پاسخ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را به یهودستیزی متهم کرد و گفت: اسرائیل به مبارزه با ایران و نیروهای آن می پردازد اما اردوغان پذیرای آنهاست.

«یسرائیل کاتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در واکنش گفت: اردوغان که به شلیک موشک از ایران به خاک ترکیه پاسخی نداد و ثابت کرد که یک ببر کاغذی است، اکنون به عرصه یهودستیزی فرار کرده و خواستار محاکمه‌های نمایشی علیه رهبری سیاسی و نظامی اسرائیل در ترکیه شده است.