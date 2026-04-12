  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۳

حمله نتانیاهو به اردوغان به خاطر حمایت از ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به محاکمه غیابی مقامات این رژیم در ترکیه، رئیس جمهور این کشور را حامی ایران و یهودستیز معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان‌های ترکیه به جرم نسل کشی در غزه، علیه ۳۵ مقام ارشد رژیم صهیونیستی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم کیفرخواست صادر کردند و در مجموع بیش از چهار هزار و ۵۰۰ سال زندان برای آنها درخواست کردند.

نتانیاهو در پاسخ، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را به یهودستیزی متهم کرد و گفت: اسرائیل به مبارزه با ایران و نیروهای آن می پردازد اما اردوغان پذیرای آنهاست.

«یسرائیل کاتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در واکنش گفت: اردوغان که به شلیک موشک از ایران به خاک ترکیه پاسخی نداد و ثابت کرد که یک ببر کاغذی است، اکنون به عرصه یهودستیزی فرار کرده و خواستار محاکمه‌های نمایشی علیه رهبری سیاسی و نظامی اسرائیل در ترکیه شده است.

کد مطلب 6798632

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      6 2
      پاسخ
      خدایا به حق خونهای ریخته شده به خصوص خون تمامی کودکان مظلوم و بی گناه جهان تو را قسم میدهم اسرائیل و نتانیاهوی جنایتکار پست فطرتو نیست و نابود کن.
    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      3 0
      پاسخ
      از نظر نتانیاهوی خودشیفته ، هر کسی مخالف تجاوز و نسل کشی اسرائیل است یهودستیز باید باشد !!!! اینها هم یک کلمه یاد گرفتند برای بستن دهان مخالفان هزاران بار ازش استفاده کردند، میخوای یهودی باشی، باش، کسی به دینت کاری نداره ولی حق نداری قوانین بین المللی را زیر پا بگذاری و هر کسی را دلت خواست ترور کنی، هر کشوری را خواستی تهدید به حمله کنی و به دنبال تغییر رژیم در آن باشی یا نسل کشی کنی و تجاوز، فهمش خیلی راحته، اسرائیل باید خلع سلاح اتمی شود
    • IR ۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      5 1
      پاسخ
      اسرائیل ناراحته که سیاست پرچم دروغینش در ترکیه جواب نداده و از اتحاد ایران و ترکیه بدجور سوخته

