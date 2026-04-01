۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

تقدیر از فعالیت موفق فعالان عرصه اقتصادی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرماندار مرکز لرستان از فعالیت موفق فعالان عرصه اقتصادی در شهرستان خرم‌آباد تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جریان بازدید از واحدهای صنفی خرم‌آباد با اشاره به بازدید از تعدادی از فروشگاه‌های بزرگ شهر، اظهار داشت: خوشبختانه هیچ‌گونه کمبودی در فروشگاه‌ها مشاهده نشد و کالاهای اساسی و اقلام موردنیاز مردم از جمله برنج و روغن به میزان کافی موجود است.

وی با تأکید بر ذخیره کافی کالاهای استراتژیک در انبارها، بیان کرد: در شرایط کنونی هیچ مشکلی نداریم و روال عرضه کالا به‌صورت عادی در جریان است. تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فروشندگان در یک هماهنگی منسجم در کنار یکدیگر قرار دارند.

فرماندار مرکز لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با ستایش از همکاری فعالان اقتصادی، تصریح کرد: همچنان که رزمندگان در میدان مقابل دشمن ایستادگی می‌کنند، فعالان عرصه اقتصادی نیز پای به‌پای آنها تا حصول نتیجه همراهی می‌کنند تا این شرایط را پشت سر گذاشته و آینده‌ای بهتر برای ایران اسلامی رقم بزنیم.

کد مطلب 6789003

