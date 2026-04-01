به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در جریان بازدید از واحدهای صنفی خرم‌آباد با اشاره به بازدید از تعدادی از فروشگاه‌های بزرگ شهر، اظهار داشت: خوشبختانه هیچ‌گونه کمبودی در فروشگاه‌ها مشاهده نشد و کالاهای اساسی و اقلام موردنیاز مردم از جمله برنج و روغن به میزان کافی موجود است.

وی با تأکید بر ذخیره کافی کالاهای استراتژیک در انبارها، بیان کرد: در شرایط کنونی هیچ مشکلی نداریم و روال عرضه کالا به‌صورت عادی در جریان است. تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فروشندگان در یک هماهنگی منسجم در کنار یکدیگر قرار دارند.

فرماندار مرکز لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با ستایش از همکاری فعالان اقتصادی، تصریح کرد: همچنان که رزمندگان در میدان مقابل دشمن ایستادگی می‌کنند، فعالان عرصه اقتصادی نیز پای به‌پای آنها تا حصول نتیجه همراهی می‌کنند تا این شرایط را پشت سر گذاشته و آینده‌ای بهتر برای ایران اسلامی رقم بزنیم.