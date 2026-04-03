۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۱۳

ماکرون: تناقض‌گویی موجب بی‌اعتباری ترامپ شده است

رئیس‌جمهور فرانسه ضمن انتقاد از سیاست‌های جنگی رئیس‌جمهور آمریکا در قبال ایران تأکید کرد که وقتی دونالد ترامپ هر روز یک چیز جدید می‌گوید، هیچ‌کس او را جدی نمی‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، در جریان سفر رسمی خود به کره جنوبی، ضمن انتقاد از مواضع متناقض دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در قبال جنگ ایران و ائتلاف ناتو، وی را به ایجاد سردرگمی و تضعیف انسجام این ائتلاف متهم کرد.

ماکرون اظهار داشت که اظهارات ضد و نقیض ترامپ و تهدیدهای اخیر وی مبنی بر خروج احتمالی از ناتو، باعث خدشه‌دار شدن انسجام این ائتلاف شده است. وی با اشاره به سخنان ترامپ درباره ناتو، تأکید کرد: «وقتی می‌خواهید جدی باشید، نباید هر روز خلاف حرفی را بزنید که روز قبل گفته‌اید. شاید هم بهتر باشد هر روز صحبت نکنید.»

او افزود: «وقتی هر روز درباره تعهد خود تردید ایجاد می‌کنید، در واقع آن را از درون تهی می‌کنید.»

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین بیان داشت که ترامپ «حرف‌های بیش از حد و پراکنده در جهات مختلف» مطرح می‌کند و این رویکرد، به ویژه در خصوص مسائل حساس جنگی مانند درگیری ایران، باعث بی‌اعتباری و عدم جدی گرفته شدن وی می‌شود.

در بخش دیگری از سخنان خود، ماکرون بر ضرورت برقراری فوری آتش‌بس در جنگ جاری تأکید کرد و خواستار بازگشت طرفین به مسیر مذاکره شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ اعلام کرده به‌طور جدی در حال بررسی خروج از ناتو است؛ اقدامی که به گفته رسانه‌ها، در پی خودداری این ائتلاف از حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران مطرح شده و ترامپ نیز در همین رابطه، ناتو را «ببری کاغذی» توصیف کرده بود.

