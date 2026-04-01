نامه نرگس آبیار به اعضای آکادمی اسکار؛ سکوت نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس آبیار کارگردان ایرانی و عضو رسمی آکادمی اسکار، در نامهای که به اعضای این آکادمی ارسال کرد از آنها خواست سکوت خود را نسبت به جنگ علیه ایران و کشته شدن کودکان و زنان بشکنند و به این موضوع اعتراض کنند.
آبیار همچنین خواستار توجه جامعه هنری جهان به آنچه «فجایع انسانی ناشی از حملات نظامی به ایران» خوانده، شد.
کارگردان فیلم «شیار ۱۴۳» در این نامه با اشاره به آغاز حملات از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکید کرد: اقدامات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران منجر به کشته شدن هزاران نفر، که عمدتاً غیرنظامیان از جمله زنان و کودکان هستند، شده است.
وی همچنین به گزارشهایی از نهادهایی مانند سازمان بهداشت جهانی و منابع خبری بینالمللی اشاره کرد و از وقوع حوادثی چون حمله به یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب که باعث جان باختن بیش از ۱۸۰ کودک ۶ تا ۱۱ ساله شده است، خبر داد.
این کارگردان ایرانی در ادامه، هدف متجاوزان از حملات اخیر را «ادعای جلوگیری از برنامه هستهای ایران» عنوان کرد و افزود: اما آمریکا و اسرائیل در ایران علاوه بر برخی از اهداف نظامی، حملات سازماندهی شدهای را علیه زیرساختهای غیرنظامی از جمله خانههای مسکونی، بیمارستانها، دانشگاهها، پالایشگاهها، نیروگاههای برق و ساختمانهای دولتی آغاز کردهاند.
آبیار در پایان از اعضای آکادمی اسکار خواسته است مقابل این فجایع انسانی سکوت نکنند و با استفاده از ظرفیتهای هنری و رسانهای خود و بازتاب آن، نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند و در صورت امکان، این اقدامات را محکوم کنند تا جنگی که علیه ایران آغاز شده است، پایان یابد و غیرنظامیان کمتری مورد هدف قرار گیرند.
