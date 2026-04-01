انفجارهایی در ۳ شهر اصفهان شنیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، چندین انفجار در نقاط مختلف اصفهان که پیش از این نیز مورد تهاجم واقع شده بود، رخ داد.
همچنین در شاهینشهر نیز هم اکنون دو صدای انفجار شنیده شد.
در منطقه آران و بیدگل نیز سه صدای انفجار بلند شنیده شده است.
اصفهان- هماکنون در سه شهر استان اصفهان حملات موشکی انجام و صدای انفجار شنیده می شود.
نظر شما