۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸

انفجارهایی در ۳ شهر اصفهان شنیده شد

اصفهان- هم‌اکنون در سه شهر استان اصفهان حملات موشکی انجام و صدای انفجار شنیده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چندین انفجار در نقاط مختلف اصفهان که پیش از این نیز مورد تهاجم واقع شده بود، رخ داد.

همچنین در شاهین‌شهر نیز هم اکنون دو صدای انفجار شنیده شد.

در منطقه آران و بیدگل نیز سه صدای انفجار بلند شنیده شده است.

کد مطلب 6789107

