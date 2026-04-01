به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن مرادزاده اظهار کرد: ساعت ۱۰ صبح فردا سیزدهم فروردین، برنامه درختکاری در قالب پویش سرو ایران در پارک سیادت بوشهر برگزار می‌شود که در آن به یاد امام شهید، همه شهدا و به‌طور ویژه شهید سرافراز سردار تنگسیری، نهال غرس خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از شهروندان خواست با کاشت یک نهال در این روز، هم به ارتقای محیط زیست کمک کنند و هم یاد شهدا را گرامی بدارند.

مرادزاده در تشریح مهم‌ترین توصیه‌ها برای حضور در طبیعت، ایمنی آتش را نخستین محور عنوان کرد و گفت: موضوع اول بحث ایمنی آتش است؛ اگر هم قرار است آتشی روشن شود، صرفاً برای امور ضروری باشد، به‌جای قطع شاخه و برگ درختان از زغال آماده استفاده کنند، آتش را فقط به اندازه نیاز شعله‌ور نگه دارند و حتماً قبل از ترک محل آن را به طور کامل خاموش کنند.

وی در ادامه بر مدیریت پسماند تأکید کرد و افزود: از همه هم‌استانی‌ها در خواست می‌شود هنگام رفتن به دامان طبیعت حتماً کیسه زباله همراه داشته باشند و هیچ نوع پسماند را در محیط رها نکنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به لزوم احترام به حیات وحش و کاهش استرس ناشی از حضور انسان در زیستگاه‌های طبیعی تصریح کرد: استرسی که ناشی از حضور ما در طبیعت به حیات وحش وارد می‌شود، باید به حداقل برسد؛ بنابر این مردم از ایجاد سر و صدای زیاد خودداری کنند، به حیوانات نزدیک نشوند و به‌ویژه در فصل زادآوری، اگر با نوزادان یا جوجه پرندگان روبه‌رو شدند، به آن‌ها دست نزنند.

وی همچنین با هشدار نسبت به رهاسازی ماهی قرمز در رودخانه‌ها و محیط‌های آبی طبیعی گفت: تأکید می‌شود اگر شهروندان در سفره هفت‌سین خود ماهی قرمز دارند، به هیچ عنوان این ماهی‌ها را در رودخانه‌ها و منابع آبی طبیعی رهاسازی نکنند؛ این کار می‌تواند به اکوسیستم آبی و گونه‌های بومی آسیب جدی وارد کند.

مرادزاده با اشاره به ضرورت خودداری از آسیب به درختان و پوشش گیاهی تصریح کرد: از شهروندان تقاضا می‌شود از خدشه‌دار کردن و آسیب زدن به درختان و هرگونه تخریب محیط طبیعی پرهیز کنند؛ طبیعت سرمایه مشترک همه ماست و در این شرایط، حفاظت از آن یک مسئولیت اخلاقی، دینی و ملی به شمار می‌آید.

وی ضمن دعوت مجدد از مردم برای مشارکت در پویش «سرو ایران» و کاشت نهال به یاد شهدا در روز طبیعت خاطرنشان کرد: عزیزانی که فردا به دامان طبیعت می‌روند، حتماً موضوع پویش سرو ایران را به یاد داشته باشند و به یاد امام شهید و همه شهدایی که در دفاع از وطن و دفاع مقدس سوم به شهادت رسیدند، نهالی بکارند؛ با این کار هم به استحکام ریشه‌های محیط زیست کمک می‌کنیم و هم فرهنگ ایثار و شهادت را در دل طبیعت زنده نگه می‌داریم.