دعوت مردم به برگزاری سیزدهم فروردین ماه حماسی و روز طبیعت شهدایی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد هموطنان گرامی در بهرهگیری از روز طبیعت، روحیه حماسی خود را حفظ کنند و دقت ایمانی و مسئولیتپذیری ایرانی خود را به کار گیرند و با حضور در دامان طبیعت توأم با حفظ حریم ارزشهای دینی و اخلاقی، رعایت کامل ملاحظات امنیتی، عرفی، شرعی و پاسداشت محیط زیست به عنوان امانتی الهی باشد و تکریم پرچم همچون تجمعات شبانه در دستور کار مردم قرار گیرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن اطلاعیه به شرح زیر است:
سیزدهم فروردین ماه، روز حضور مردم در طبیعت، سنت دیرینهی نوروزی و جلوهای از پیوند عمیق فرهنگی ملت ایران با مواهب طبیعی و نشاط آفرینش و شکرگزاری آنها از آمدن بهار و نو شدن خلقت الهی است. رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای در آغاز سال نو با تأکید بر تداوم زندگی پرنشاط و امیدآفرین مردم، بر ضرورت صلهی رحم و برگزاری شادمانیهای مشروع و برگزاری عروسی جوانان و سایر شادیهای عمومی در چارچوب ارزشهای اسلامی ـ ایرانی تأکید فرمودند. این رهنمودهای اجتماعی و در شرایط کنونی که کشور در مسیر تحقق آرمانهای بزرگ و مقابله با توطئههای دشمنان قرار دارد، از جایگاهی راهبردی و جهتدهنده برخوردار است و امتداد این راهبرد را میتوان در برگزاری گرم و صمیمی مراسم روز طبیعت همراه با توجه به شرایط کشور پیگیری نمود.
بر این اساس، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با درک عمیق از اهمیت این روز در تقویت «وحدت و امنیت ملی» و پاسداشت میراث فرهنگی و با توجه به ضرورت حفظ ثبات، نشاط و سلامت جامعه در شرایط ویژهی کنونی، انتظار دارد هموطنان گرامی در بهرهگیری از این موهبت الهی، روحیه حماسی خود را حفظ کنند و دقت ایمانی و مسئولیتپذیری ایرانی خود را به کار گیرند و حضور در دامان طبیعت توأم با حفظ حریم ارزشهای دینی و اخلاقی، رعایت کامل ملاحظات امنیتی، اخلاقی، عرفی، شرعی و پاسداشت محیط زیست به عنوان امانتی الهی باشد و تکریم پرچم همچون تجمعات شبانه در دستور کار مردم قرار گیرد.
همچنین انتظار میرود هموطنان عزیز با اولویت قرار دادن توجه به نام شهدا در گردهماییهای خانوادگی با حضور در بقاع متبرکه ، یادمان ها و گلزارهای شهدا، ضمن بهرهمندی از برکات این روز، گامهای مؤثری در جهت کاهش مخاطرات احتمالی و حفظ آرامش عمومی و افزایش نشاط اجتماعی بردارند. رعایت مقررات ترافیکی، پرهیز از انتشار هرگونه محتوای غیرمؤثق و شایعه و هوشیاری در برابر هرگونه اقدام مشکوک از دیگر مواردی است که التزام به آنها ضامن حفظ سلامت و امنیت این مراسم ملی خواهد بود.
امید است ملت بزرگ ایران با درایت و همدلی، سیزدهم فروردین امسال را به فرصتی برای تجدید قوای روحی و تقویت انسجام ملی در سایهی رهنمودهای حکیمانهی رهبری تبدیل نمایند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
نظر شما