مسدودی محور اصفهان–شهرضا؛ پلیس مسیرهای جایگزین را اعلام کرد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور اصفهان به شیراز از زیرگذر بهارستان تا گردنه لاشتر و نیز محور شهرضا به سمت اصفهان از سه‌راهی مبارکه تا ورودی اصفهان، تا اطلاع بعدی مسدود است و تردد در این مسیرها امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به لزوم همکاری رانندگان افزود: برای سهولت عبور و مرور، دو مسیر قلعه شور – محمدآباد – نصرآباد – امامزاده علی‌اکبر و همچنین کمربندی سپاهان‌شهر – پیربکران – مبارکه به عنوان راه‌های جایگزین برای تردد از اصفهان به سمت شهرضا و شیراز در نظر گرفته شده است.

سرهنگ میرزایی ادامه داد: رانندگانی که از شهرضا یا شیراز قصد حرکت به سمت اصفهان را دارند می‌توانند از مسیر مبارکه – تونل سیمان سپاهان – آزادراه ذوب‌آهن استفاده کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تأکید کرد: توصیه ما به همه رانندگان و هم‌استانی‌های عزیز این است که با مأموران پلیس راه و نیروهای امدادی مستقر در منطقه همکاری کامل داشته باشند تا از بروز هرگونه خطر و حادثه پیشگیری شود.