  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲

ضربه سازمان اطلاعات سپاه عاشورا به مزدوران دشمن

تبریز-عواملی از مزدوران دشمن با هوشیاری سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه عاشورا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: عناصر خودفروخته در تبریز با استفاده از شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلیینک ضمن ارتباط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونسیتی، گروهک‌های تروریستی سلطنت‌طلبی، گروهک منافقین، شبکه صهیونیستی اینترنشنال نسبت به ارسال اطلاعات اماکن حساس و محل اصابت‌ها اقدام کرده بودند که در اختیار محاکم قضائی قرار گرفتند.

این اقدامات با کمک گزارش‌های مردمی به سامانه تلفنی ۱۱۴ صورت گرفته است. این سازمان از مردم خواست ضمن ادامه حضورشان در خیابان، موارد مشکوک را به سامانه تلفنی ۱۱۴ گزارش کنند.

    • IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      کانالهای ماهواره ای اینترنشنال بی‌بی‌سی صدای آمریکا رادیو آزاد و انواع کانالهای تجزیه طلب و سلطنت طلب یکسره مشغول نشر مطالب ضد میهنی هستند کانالها را چرا مسدود نمیکنید ؟؟

