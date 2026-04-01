ضربه سازمان اطلاعات سپاه عاشورا به مزدوران دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه عاشورا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: عناصر خودفروخته در تبریز با استفاده از شبکه اینترنت ماهوارهای استارلیینک ضمن ارتباط با سرویس جاسوسی رژیم صهیونسیتی، گروهکهای تروریستی سلطنتطلبی، گروهک منافقین، شبکه صهیونیستی اینترنشنال نسبت به ارسال اطلاعات اماکن حساس و محل اصابتها اقدام کرده بودند که در اختیار محاکم قضائی قرار گرفتند.
این اقدامات با کمک گزارشهای مردمی به سامانه تلفنی ۱۱۴ صورت گرفته است. این سازمان از مردم خواست ضمن ادامه حضورشان در خیابان، موارد مشکوک را به سامانه تلفنی ۱۱۴ گزارش کنند.
