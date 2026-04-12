به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین محمد زاده در حاشیه حضور در تجمع مردمی شهرستان مراغه گفت: دستگاه قضایی استان در ایام جنگ رمضان هیچ‌گونه تعطیلی نداشته و خدمات قضایی به شهروندان در تمام ساعات و حتی در روزهای تعطیل ارائه شده و مجموعه دادسراهای استان به‌صورت تمام‌وقت در این دوره فعال بودند تا روند رسیدگی به پرونده‌ها بدون وقفه ادامه یابد.

وی گفت: از تمام دادستانی‌های شهرستان‌ها خواسته شده نسبت به اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط خصوصا با موضوعات مالی اقدام کنند و بر همین اساس، در سطح استان برای قریب به ۳۹۰۰ زندانی واجد شرایط مرخصی اعطا شده است.

محمدزاده همچنین به تشکیل پرونده‌های امنیتی در جریان رخدادهای اخیر اشاره و بیان کرد: در مجموع بیش از ۶۰ فقره پرونده درحوزه مسائل امنیتی تشکیل شده است که ۱۰ فقره از آن‌ها مربوط به موضوع جاسوسی بوده که در برخی از این پرونده‌ها، حداکثر مجازات تعیین‌شده در قانون تشدید مجازات جاسوسی حد محاربه بوده و تعدادی از آن‌ها نیز مرحله صدور کیفرخواست را طی کرده‌اند که پس از صدور رأی نهایی در محاکم استان و تأیید آن در دیوان عالی کشور، احکام مربوطه دراسرع وقت اجرا خواهد شد.

وی متذکر شد: تمام اقدامات دستگاه قضایی در چارچوب قانون و با رعایت مقررات مربوط صورت می‌گیرد.