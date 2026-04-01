به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های یازدهم و دوازدهم در پیامی به مناسبت دوازدهم فروردین، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی را شرورانه، جنایتکارانه، غیرقانونی و مصداق غیرقابل انکار جنایت علیه بشریت دانست و افزود: لازمه ‌حفظ کشور و نظام، اعمال فوری اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌ هاست.

در این پیام تأکید شده است: پس از گذشت ۴۷ سال، باز هم در سی و دو روزی که از سومین جنگ تحمیلی می‌گذرد، اکثریت قاطع مردم با مقاومت و درک عمیق و صبورانه‌ای که از خود نشان داده‌اند، حماسه نوینی از عزم و وفاداری نسبت به کشور و نظام را سروده‌اند و بار دیگر با دست رد زدن به سینه متجاوزان و خائنان، حجت را بر مسئولان تمام کرده‌اند.

در ادامه پیام آمده است: این جنگ، تحقق آرزوها و طراحی‌های صهیونیست‌ها از دیرباز است که همیشه می‌خواستند آمریکا و غرب را به رویارویی مستقیم نظامی با ایران بکشانند و این بار توانستند آمریکا را به این ورطه بکشانند و دستشان را به خون مردم و خادمان مردم آلوده کنند که نتیجه آن، در نهایت از دست دادن منافع استراتژیک آنان در منطقه خواهد بود.

روحانی اشاره داشته است: در شرایط رودررویی نظامی با نیروهای ایران‌ستیز، هماهنگی همه امکانات کشور برای جلوگیری از تعرض جنایتکارانه به استان‌های کشور به ویژه جزایر خلیج فارس و حفظ کنترل تنگه هرمز، ضرورت حیاتی دارد.

وی در این پیام خاطرنشان کرده است: تحولاتی در سیاستگذاری‌ها صورت پذیرد که علامت‌های اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و توسعه حضور جهانی در فضای اقتصادی کشور دیده شود.