کیفرخواست ۴ متهم پرونده یک موسسه قرض الحسنه با ۳۲۰۰ شاکی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نکا، پرونده متهمان به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» و با شکایت رسمی ۱۹۰ نفر از مالباختگان، به دادگاه ارسال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: تعداد کل سپرده گذاران این موسسه ۳ هزار و ۲۰۰ نفر بوده و مبلغ پرونده متهمین، ۴۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

پوریانی در ادامه افزود: در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرا و با اقدامات دادستان شهرستان نکا و بازپرس پرونده، بخش قابل توجهی از اموال متهمان شناسایی و توقیف شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ممنوع الخروج بودن متهمین، تاکید کرد: در این مرحله عمده مطالبات سپرده گذاران مسترد شده است.

پوریانی خاطرنشان کرد: با وجود استرداد بخشی از وجوه به سپرده گذاران، به دلیل شکایت رسمی ۱۹۰ نفر از مالباختگان، کیفرخواست این متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال شد.