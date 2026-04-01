۱۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۶

کیفرخواست ۴ متهم پرونده یک موسسه قرض الحسنه با ۳۲۰۰ شاکی در مازندران

نکا - رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور کیفرخواست برای چهار نفر از متهمان پرونده موسسه قرض الحسنه روستای زرندین شهرستان نکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی اظهار کرد: با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نکا، پرونده متهمان به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» و با شکایت رسمی ۱۹۰ نفر از مالباختگان، به دادگاه ارسال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: تعداد کل سپرده گذاران این موسسه ۳ هزار و ۲۰۰ نفر بوده و مبلغ پرونده متهمین، ۴۴ میلیارد تومان برآورد شده است.

پوریانی در ادامه افزود: در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرا و با اقدامات دادستان شهرستان نکا و بازپرس پرونده، بخش قابل توجهی از اموال متهمان شناسایی و توقیف شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ممنوع الخروج بودن متهمین، تاکید کرد: در این مرحله عمده مطالبات سپرده گذاران مسترد شده است.

پوریانی خاطرنشان کرد: با وجود استرداد بخشی از وجوه به سپرده گذاران، به دلیل شکایت رسمی ۱۹۰ نفر از مالباختگان، کیفرخواست این متهمان صادر و پرونده برای رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال شد.

کد مطلب 6789323

