به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مقاومت اسلامی عراق در بیانیهای اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۴۱ عملیات را با استفاده از دهها فروند پهپاد علیه پایگاههای اشغالگران در عراق و منطقه انجام داده است.
در این بیانیه تأکید شده که این سری از عملیات پایگاههای اشغالگران در عراق و دیگر نقاط منطقه را هدف قرار داده است.
حمله به پایگاه پشتیبانی لجستیک ارتش آمریکا در محوطه فرودگاه بغداد
منابع امنیتی عراق از وقوع حملهای علیه مواضع نیروهای آمریکایی در پایتخت این کشور خبر دادند.
بر اساس این گزارش، پایگاه «پشتیبانی لجستیک» ارتش آمریکا در محوطه فرودگاه بینالمللی بغداد هدف حمله قرار گرفته است.
هنوز جزئیات بیشتری از خسارات یا تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است.
۶ عملیات گردان های اولیاء الدم عراق علیه پایگاه های آمریکا در منطقه
گروه مقاومت عراقی گردانهای اولیاء الدم در بیانیه ای اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، دست به ۶ عملیات علیه پایگاههای آمریکا در منطقه زده است.
نظر شما