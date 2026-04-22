مقدم: سپاه پاسداران ستون فقرات اقتدار و پیشرفت ایران است

احمد علی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دوم اردیبهشت ماه یادآور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۸ برای تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ نهادی که از بطن انقلاب جوشید و ماموریت خطیر پاسداری از آرمانهای آن را بر عهده گرفت.
وی افزود: جایگاه رفیع سپاه در دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و امام شهید آیت الله خامنه ای همواره نشانگر نقش استراتژیک این سازمان در برقراری امنیت و پیشبرد اهداف ملی بوده است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اهمیت راهبردی سپاه از نگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: تاکید بنیانگذار انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه اگر سپاه نبود کشور هم نبود، عمق درک ایشان را از نقش حیاتی سپاه در صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور نمایان میسازد.
مقدم، افزود: امام خمینی (ره) با ارج نهادن به سپاه پاسداران آن را بازوی قدرتمند ولایت فقیه» و حافظ اصلی انقلاب اسلامی معرفی کردند و فرمودند: چشم من به شماست و شما هستید که باید این کشور را حفظ کنید.
وی ادامه داد: این نگاه سپاه را فراتر از یک نیروی نظامی صرف بلکه تجسمی از اراده انقلابی و حافظ منافع ملی میبیند.
وی افزود: امام شهید حضرت آیتالله خامنهای سپاه پاسداران را ستون فقرات امنیت و پیشرفت کشور و هویت انقلاب توصیف کردهاند و ایشان در تشریح جایگاه سپاه آن را مظهر ایستادگی، پیشگامی در میدانهای دشوار و عامل اقتدار و عزت نظام دانستهاند.
مقدم، تصریح کرد: جامعیت سپاه که در آمیزهای از تقوا، جهاد، شهادتطلبی و تخصص متجلی است، قدرت اصلی آن را در ایمان، توکل به خدا و بصیرت خلاصه میکند، نه صرفا در تجهیزات نظامی و این دیدگاه، سپاه را سازمانی چند وجهی معرفی میکند که هم در بعد معنوی و هم در بعد عملیاتی نقشی بیبدیل ایفا میکند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: دوران دفاع مقدس صحنه درخشانی از همکاری ارتش، سپاه و بسیج بود که منجر به شکلگیری وحدت فرماندهی و عملیاتی گردید و ارتش جمهوری اسلامی ایران با تامین بدنه نظامی و استحکام زرهی و توپخانه مانع از پیشروی دشمن در روزهای آغازین جنگ شد و تخصص فنی، دانش نظامی، نیروی هوایی و دریایی آن در عملیاتهای پدافندی و هوایی نقشی حیاتی ایفا نمود.
مقدم، بیان کرد: سپاه پاسداران با ایفای نقش پیشران و بازوی عملیاتی از توان نیروهای مردمی و استراتژیهای نامتقارن بهره برد و با ایجاد واحدهای تخصصی ضعفهای تجهیزاتی را با خلاقیت و سرعت عمل جبران کرد.
وی افزود: بسیج مستضعفان نیز شاهرگ حیاتی جنگ بود که با تامین نیروی انسانی لازم برای عملیاتهای بزرگ و زنده نگه داشتن روحیه ایستادگی با فرهنگ شهادتطلبی نقشی بیبدیل در پیروزیها ایفا کرد.
این کارشناس سیاسی عملیاتهایی نظیر عملیات ثامنالائمه و فتح المبین را نماد هم افزایی میان ارتش، سپاه و بسیج خواند و گفت: در این عملیاتها ارتش با قدرت آتش و مانور زرهی و سپاه با تاکتیکهای نفوذی و سازماندهی نیروهای مردمی توانستند پیروزیهای بزرگی کسب کنند که این خود اثباتی بر هم افزایی تخصص نظامی ارتش با شور انقلابی سپاه و بسیج بود.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان یادآور شد: امروز سپاه پاسداران در کنار سایر نیروهای مسلح ضربات مهلکی بر دشمن صهیونیستی و آمریکای تروریست وارد کرده و آنان را به استیصال کشانده است.
وی با بیان اینکه حضور شبانهروزی مردم در خیابانها و حمایت بیوقفه از نیروهای مسلح پدیدهای شگفتآور در تاریخ معاصر رقم زده است گفت: سپاه پاسداران با پیش روندگی در ماموریتهای مختلف به ویژه در جنگ شناختی، شکستهای مستمری را به جبهه استکبار تحمیل کرده و با پاسخ به نیازهای مردم و کشور مسیر پیشرفت ایران را هموار ساخته است.
مقدم، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی با مشاهده این اقتدار عصبانیت خود را در تلاش برای مانعتراشی در رشد و سازندگی ایران نشان میدهند.
این فعال سیاسی در پایان از جانفشانیها، ایثارگریها و تلاشهای بی وقفه تمامی سبزپوشان این نهاد انقلابی تشکر و قدردانی کرد و یادآور شد: سپاه پاسداران همواره در خط مقدم دفاع از دستاوردهای انقلاب، پاسداری از مرزهای میهن و حفظ امنیت و آرامش ملت ایران نقشی بیبدیل و حیاتی ایفا کرده است .
وی افزود: در طول چهار دهه گذشته این نیرو با اتکاء به ایمان بصیرت و شجاعت حماسههای ماندگاری را در عرصههای مختلف رقم زده و اقتدار و صلابت ایران اسلامی را در برابر دشمنان به اثبات رسانده است.
