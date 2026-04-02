عرضه گوشت قرمز تازه و منجمد در فضای مجازی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زبردست در سخنانی، اظهار داشت: اخیر مشاهده شده است برخی از افراد سودجو و فرصت‌طلب اقدام به تبلیغ تأمین و توزیع گوشت قرمز تازه و منجمد در فضای مجازی می‌کنند.

وی افزود: فروش هر گونه گوشت قرمز تازه و منجمد در فضای مجازی موردتأیید دامپزشکی استان لرستان نیست؛ زیرا این امر سبب تهدید بهداشت و سلامت عمومی جامعه می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی لرستان، تصریح کرد: ازآنجاکه قانون‌گذار و سازمان دامپزشکی کشور شرایط رسمی و قانونی برای تهیه و عرضه گوشت قرمز تازه و منجمد تدوین کرده است؛ لذا هر گونه فعالیت و تبلیغات در فضای مجازی تحت عنوان تهیه و عرضه این فرآورده خلاف قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور بوده و تهدید علیه بهداشت عمومی جامعه و زمینه‌ساز خطر اشاعه بیماری‌های مشترک خواهد شد.

زبردست ادامه داد: اداره کل دامپزشکی استان لرستان در راستای صیانت از حقوق شهروندان به اسناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی با پشتوانه دستگاه قضایی متخلفین را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

وی گفت: باتوجه‌به اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در تأمین دام زنده، پروسه کشتار، اماکن و مراکز عرضه‌کننده گوشت قرمز در سطح استان وجود ندارد و حتی استان لرستان در تأمین گوشت قرمز با مازاد تولید مواجه است از همه هم استانی‌های عزیز درخواست می‌شود که برای حفظ بهداشت و سلامت خانوار از خرید و تأمین گوشت قرمز خارج از چرخه معمول فضای مجازی اکیداً خودداری کنند.