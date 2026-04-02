حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص گیلانغرب اظهار کرد: این شهرستان به دلیل تنوع اقلیمی منحصربهفرد خود، تجربه سفر از برف تا نخل را در فاصلهای کوتاه برای گردشگران فراهم میکند. به گفته وی، در حالی که بخش گواور و گردنه قلاجه فضایی سردسیری و کوهستانی را رقم زدهاند، در جنوب شهرستان و بخش سومار، نخلستانها و رویش خرما سیمایی گرمسیری و متفاوت ایجاد کرده است.
وی در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی گیلانغرب افزود: مجموعهای از آثار ارزشمند از جمله کاخ اربابی با آتشکده، رویشگاه منحصربهفرد مورت، تپه باستانی چند هزار ساله ارگ گیلانغرب (غلا)، دو آتشکده حسن زوردار و چیا ولگه مربوط به دوران اشکانی و همچنین بنای مهرنگاه و گوردخمه دشت دیره، این شهرستان را به مقصدی مهم برای علاقهمندان به تاریخ ایران باستان تبدیل کرده است.
فرماندار گیلانغرب همچنین به جاذبههای طبیعی این دیار اشاره کرد و گفت: دشتهای وسیع دیره، ویژنان و دهستان منصوری، مناطق گردشگری میاندار، ملهنی، آبشارهای تنگ گلم و مورت شاوله، همه و همه این روزها میزبان حجم گستردهای از گردشگران نوروزی بودهاند. وجود چهار سد مهم شامل سد شرفشاه، دایک سراب، سد کلشک و سد زاگرس نیز به گفته وی ظرفیتهای آبی و تفریحی قابلتوجهی را برای مسافران فراهم کرده است.
رضایی با اشاره به ویژگیهای منطقه گردشگری گلین عنوان کرد: این بخش به عنوان یکی از قطبهای اصلی جذب مسافر در گیلانغرب، با مناظر چشمنواز، پوشش جنگلی انبوه و آبوهوای دلپذیر، از پتانسیل بالایی برای میزبانی خانوادهها و طبیعتگردان برخوردار است و در ایام تعطیلات پیشرو یکی از پرترددترین مقاصد خواهد بود.
وی در پایان با اشاره به تغییر الگوی اقامت گردشگران گفت: به دلیل شرایط مساعد جوی در تعطیلات نوروزی، بسیاری از مسافران ترجیح دادهاند بهجای استفاده از اقامتگاههای سرپوشیده، با برپایی چادر در دل طبیعت و تفرجگاهها زمان خود را سپری کنند. به گفته فرماندار، تداوم روند روبهرشد ورود گردشگران در سالهای اخیر، لزوم توسعه زیرساختهای گردشگری در این شهرستان مرزی را بیش از گذشته آشکار کرده است.
