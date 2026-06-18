فرماندار گیلانغرب: تعیین تکلیف اراضی دیره در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست محله‌محور با مردم دهستان دیره اظهار کرد: مشکلات و نیازهای این دهستان پس از دریافت دیدگاه‌های شوراها و دهیاران و برگزاری جلسات تخصصی با مدیران دستگاه‌های اجرایی احصا شده و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی لازم انجام گرفته است.

وی افزود: پیش از برگزاری این نشست، جلسه‌ای با حضور مدیران شهرستان برگزار شد و موضوعات مختلف مرتبط با دهستان دیره به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در جریان بازدیدهای میدانی از روستاها، بخشی از مطالبات مردم به مدیران دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و دستورات لازم برای پیگیری آن‌ها صادر شد.

فرماندار گیلانغرب با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های کشاورزی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم این منطقه، موضوع آب، خاک و توسعه بخش کشاورزی است که به طور ویژه در دستور کار مدیریت شهرستان قرار دارد.

رضایی با اشاره به وجود بیش از ۲۴۰۰ هکتار اراضی در این منطقه گفت: تکمیل مطالعات و تعیین تکلیف این اراضی از مطالبات جدی مردم و مسئولان شهرستان است و این موضوع با همکاری دستگاه‌های متولی و مسئولان استانی در حال پیگیری است.

وی بر ضرورت رعایت عدالت در توزیع منابع آبی نیز تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه بهره‌مندی عادلانه همه کشاورزان به ویژه بهره‌برداران پایین‌دست از منابع آب کشاورزی را فراهم کنند.

فرماندار گیلانغرب در ادامه به برخی مطالبات مردمی اشاره کرد و گفت: موضوع افت فشار آب شرب در روستای دیره و همچنین رفع مشکل روشنایی معابر در چهار روستای این دهستان از جمله مواردی است که با جدیت پیگیری خواهد شد.

رضایی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های محله‌محور و بازدیدهای میدانی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در سایر دهستان‌های شهرستان نیز ادامه خواهد یافت تا مسائل و مشکلات مردم از نزدیک بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیمات لازم اتخاذ شود.

وی در پایان تأکید کرد: رسیدگی به مطالبات مردمی و تلاش برای رفع مشکلات مناطق مختلف شهرستان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.